Más de la mitad de las plazas de alojamiento en Sevilla está en pisos turísticos: hay 17.000 más que en los hoteles

Las viviendas de uso turístico (VUT) siguen proliferando en Sevilla capital. Si bien la normativa municipal para contener este tipo de uso para apartamentos o pisos dentro de un bloque de vecinos ha hecho que su número se reduzca en los últimos meses, su presencia es notable y copan gran parte de la oferta en la ciudad.

Según el último informe de Sevilla City Office del Ayuntamiento de Sevilla, correspondiente al mes de junio, existen casi 17.000 plazas más de alojamiento en pisos turísticos que en establecimientos hoteleros. En concreto, las VUT alcanzaban la cifra de 46.119, frente a las 29.292 que suman hoteles, hostales, pensiones, albergues y apartahoteles en Sevilla capital, lo que supone 16.827 más. Este dato indica que el 52% de las plazas ofertadas se encontraban en pisos turísticos (había 87.470 en total, un cómputo que incluye los apartamentos turísticos).

Acceso de entrada a un apartamento turístico mediante sistema de apertura con código o teclado electrónico / Marina Casanova / ECA

Más de 12.000 plazas de apartamentos turísticos

Eso si atendemos en exclusiva a las viviendas para este uso, que siguen una tendencia descendente según los datos analizados. El número de plazas en este tipo de alojamientos ha caído casi un 3% respecto al año anterior, lo que se ha traducido en 33 altas frente a 206 bajas en junio y más de 1.000 menos respecto al mismo mes de 2025 (cuando había 47.494).

En el caso de los apartamentos turísticos -que regula la Junta de Andalucía y cuyos proyectos no han parado de crecer en los últimos meses en la capital hispalense-, sumaban un total de 12.059 plazas el pasado mes de junio.

Los apartamentos turísticos sí que crecen en tasa interanual, esto es, en comparación con junio de 2025. Y lo hacen de manera notable, ya que han escalado más del 17% en doce meses, lo que ha supuesto, según el informe de Sevilla City Office, un incremento en el número de plazas de 297 en este periodo. La suma de los hoteles de todas las categorías que existen en Sevilla han visto crecer la cifra en 256, 41 menos en estos doce meses.

Turistas con maletas y equipaje en el centro de Sevilla / Marina Casanova / ECA

El número de viajeros aumenta casi el 10% en un año

El mismo informe destaca que el número de viajeros siguió creciendo en junio, al apuntarse una subida de 9,27%. Entre enero y junio, el aumento del número de turistas en Sevilla capital fue del 3,15% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta rozar la cifra de los 1,9 millones de personas que eligieron la ciudad para pasar sus vacaciones. En junio, este número superó los 334.000, con una mayoría de visitantes nacionales (42%).

En cuanto a los turistas extranjeros, el principal país emisor fue Estados Unidos, con 29.368 viajeros, lo que supone un descenso de más del 11% respecto al año anterior, la caída más acusada de entre los diez principales emisores de visitantes, según el estudio.

Los países que se apuntan mayores subidas en junio

El principal crecimiento, por el contrario, lo marcó Italia, con un crecimiento cercano al 30%, seguido de Reino Unido, con más del 23% de aumento. Estos dos países se posicionan en tercera y segunda posición del ranking, respectivamente. Bélgica también marcó un crecimiento por encima del 10% el mes de junio, mientras que Francia, por su parte, aumentó la emisión de viajeros en un 9,66%.

Por su parte, los pasajeros aéreos sumaron un total de 882.476 en el Aeropuerto de Sevilla entre llegadas y salidas. El mayor volumen de pasajeros en este caso procedía de Italia, con un crecimiento de casi el 48%.

En el otro lado de la balanza, la caída más significativa en cuanto a turistas extranjeros fue la de Alemania, con un descenso del 15%.