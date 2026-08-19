El mercadillo de Sevilla en el que conseguir ropa, calzado y complementos por apenas unos euros: más de 140 puestos con los mejores descuentos

Los mercadillos se han convertido en uno de los enclaves comerciales más queridos y visitados por la ciudadanía para encontrar todo tipo de artículos desde apenas un euro. Así, en la provincia de Sevilla son varios los rastros que se pueden encontrar con ofertas para todos los bolsillos y productos de primera calidad. Y, entre ellos, destaca en la capital hispalense el mercadillo de los viernes de Ronda del Tamarguillo, con más de un centenar de puestos con los mejores descuentos.

En concreto, son 140 los puestos que conforman este rastro que se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la capital por sus bajos precios y su amplia variedad de artículos.

Electrodomésticos, menaje y decoración en este mercadillo de Sevilla

En este mercadillo, los visitantes pueden adquirir desde pequeños electrodomésticos y menaje del hogar hasta productos de perfumería y cosmética, artículos de bazar y decoración.

Pero si algo destaca entre las opciones de este mercadillo es su oferta en textil, con decenas de puestos centrados en la venta de ropa, tanto nueva como de segunda mano, bolsos, calzado, complementos y bisutería, entre otros.

Ropa, frutas, verduras y chollos desde un euro en Ronda del Tamarguillo

Además, el mercadillo de los viernes de Ronda del Tamarguillo se ha posicionado como uno de los lugares favoritos de los vecinos de la zona para adquirir sus frutas y verduras frescas, disponibles por apenas unos euros, así como el resto de productos de alimentación de los que dispone, como frutos secos y encurtidos.

Un enclave en el que encontrar todo tipo de 'chollos' desde apenas un euro que se puede visitar cada viernes en la avenida Ronda del Tamarguillo de Sevilla de 9.00 a 14.00 horas.