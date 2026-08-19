Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto Granada hoy directoTiroteo Isla CristinaDANA a AndalucíaDirecto Rocío Chico 2026Obras pasarela AltadisJóvenes sin vacaciones SevillaTroy Parrott BetisRopa segunda manoPlazas empleo Ayuntamiento SevillaMercadillo Ronda Tamarguillo
instagramlinkedin

MERCADILLO

El mercadillo de Sevilla en el que conseguir ropa, calzado y complementos por apenas unos euros: más de 140 puestos con los mejores descuentos

Este rastro de la capital hispalense cuenta con una amplia variedad de artículos a bajos precios, como menaje del hogar, alimentación y pequeños electrodomésticos

El mercadillo de los viernes de Ronda del Tamarguillo, uno de los rastros más emblemáticos de Sevilla

El mercadillo de los viernes de Ronda del Tamarguillo, uno de los rastros más emblemáticos de Sevilla

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Los mercadillos se han convertido en uno de los enclaves comerciales más queridos y visitados por la ciudadanía para encontrar todo tipo de artículos desde apenas un euro. Así, en la provincia de Sevilla son varios los rastros que se pueden encontrar con ofertas para todos los bolsillos y productos de primera calidad. Y, entre ellos, destaca en la capital hispalense el mercadillo de los viernes de Ronda del Tamarguillo, con más de un centenar de puestos con los mejores descuentos.

En concreto, son 140 los puestos que conforman este rastro que se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la capital por sus bajos precios y su amplia variedad de artículos.

Electrodomésticos, menaje y decoración en este mercadillo de Sevilla

En este mercadillo, los visitantes pueden adquirir desde pequeños electrodomésticos y menaje del hogar hasta productos de perfumería y cosmética, artículos de bazar y decoración.

Pero si algo destaca entre las opciones de este mercadillo es su oferta en textil, con decenas de puestos centrados en la venta de ropa, tanto nueva como de segunda mano, bolsos, calzado, complementos y bisutería, entre otros.

Ropa, frutas, verduras y chollos desde un euro en Ronda del Tamarguillo

Además, el mercadillo de los viernes de Ronda del Tamarguillo se ha posicionado como uno de los lugares favoritos de los vecinos de la zona para adquirir sus frutas y verduras frescas, disponibles por apenas unos euros, así como el resto de productos de alimentación de los que dispone, como frutos secos y encurtidos.

Noticias relacionadas y más

Un enclave en el que encontrar todo tipo de 'chollos' desde apenas un euro que se puede visitar cada viernes en la avenida Ronda del Tamarguillo de Sevilla de 9.00 a 14.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ropa, artesanía y decoración a un euro: así es el mercadillo de Sevilla que se ha convertido en uno de los más grandes de la provincia con 210 puestos repletos de 'chollos'
  2. Adiós a los sobres de ketchup y mayonesa en los bares andaluces: "Nos adaptaremos, tenemos que trabajar por un sector más sostenible"
  3. El doble de habitaciones, una piscina infinita y más de 5 millones de inversión: así será la reforma del Hotel Oromana de Alcalá de Guadaíra
  4. Emvisesa entregará casi 300 VPO en alquiler en septiembre y octubre: las seis promociones de Sevilla que tendrán nuevos inquilinos
  5. La Policía Nacional rescata a un bebé encerrado en un coche a 40 grados en Sevilla: los padres, detenidos, se fueron al supermercado
  6. Los sorteos de la ONCE reparten más de dos millones de euros entre cinco provincias andaluzas
  7. El Extra de Verano de la ONCE deja más de un millón de euros en el Polígono San Pablo
  8. "¿Y si Sevilla volviera a tener playa?": el PSOE propone un plan para recuperar una zona de baño en el Guadalquivir

Robaban coches para hacer alunizajes en bares de Los Palacios y luego los quemaban: la Guardia Civil detiene a dos personas, una de ellas menor

Robaban coches para hacer alunizajes en bares de Los Palacios y luego los quemaban: la Guardia Civil detiene a dos personas, una de ellas menor

El mercadillo de Sevilla en el que conseguir ropa, calzado y complementos por apenas unos euros: más de 140 puestos con los mejores descuentos

El mercadillo de Sevilla en el que conseguir ropa, calzado y complementos por apenas unos euros: más de 140 puestos con los mejores descuentos

Los jóvenes sevillanos que renuncian a las vacaciones para trabajar a 40 grados: "Necesito poder pagarme el piso si quiero seguir independizado"

Arrancan las obras de la pasarela de Altadis que unirá Los Remedios con el centro de Sevilla: 16 meses y 5,3 millones de inversión

Arrancan las obras de la pasarela de Altadis que unirá Los Remedios con el centro de Sevilla: 16 meses y 5,3 millones de inversión

Más de 100 plazas de empleo público en Sevilla: así será el proceso de selección, plazos y requisitos

La jueza ordena el ingreso en prisión provisional de la mujer acusada de matar a su pareja con un arma blanca en Estepa

La jueza ordena el ingreso en prisión provisional de la mujer acusada de matar a su pareja con un arma blanca en Estepa

Jardines de Hércules tendrá una nueva zona de juego infantil: estrena nuevos caminos y más árboles

Jardines de Hércules tendrá una nueva zona de juego infantil: estrena nuevos caminos y más árboles

Más de la mitad de las plazas de alojamiento en Sevilla está en pisos turísticos: hay 17.000 más que en los hoteles

Más de la mitad de las plazas de alojamiento en Sevilla está en pisos turísticos: hay 17.000 más que en los hoteles
Tracking Pixel Contents