El fin de las multas a coches en La Cartuja se alarga: Vox exige a José Luis Sanz que elimine las sanciones desde enero hasta agosto

Siguen las tensiones entre Vox y el PP. La formación de Santiago Abascal, que ya ha mostrado su malestar por el estado de algunos proyectos impulsados conjuntamente o por el visto bueno urbanístico a la mezquita, reclama al alcalde, José Luis Sanz, que acelere la tramitación de la nueva ordenanza reguladora de las Zonas de Bajas Emisiones. PP y Vox acordaron eliminar las multas a los coches que circulen en La Cartuja sin el distintivo necesario siempre que sean días sin alta contaminación. Solo en ese supuesto se activarían. En el mes de junio se abrió el plazo de consulta pública de 45 días que ya ha terminado, y de momento el procedimiento continúa en tramitación, algo que Vox considera inadmisible.

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla exige a Sanz que cumpla con el compromiso adquirido de poner fin al actual sistema de restricciones y sanciones automáticas y resuelva todas las alegaciones presentadas al proyecto. Para el portavoz adjunto de Vox, Fernando Rodríguez Galisteo, el Gobierno municipal no puede seguir prolongando indefinidamente una situación que él mismo se comprometió a cambiar".

Según transmiten fuentes de Vox a este periódico, la idea es que se aplique lo antes posible y que vaya al primer pleno que se pueda. Mientras tanto, Vox ha reclamado también que se eliminen todas las multas que se hayan puesto desde enero hasta la actualidad. "Sanz tiene que dejar de mirar hacia otro lado y cumplir el acuerdo alcanzado con Vox. Si el Gobierno municipal reconoce que hay que acabar con las multas automáticas de la ZBE, debe culminar ya la reforma normativa y explicar qué va a ocurrir con todos los sevillanos que han sido sancionados desde el comienzo de este año", ha señalado Rodríguez Galisteo.

Vox reclama a José Luis Sanz que elimine las multas a coches puestas en La Cartuja desde enero

La actual restricción es para los vehículos sin distintivo ambiental, de lunes a viernes no festivos, entre las 7.00 y las 19.00 horas. Mientras tanto, Vox considera especialmente contradictorio que, mientras se tramita una nueva regulación, la ZBE de la Cartuja continúe funcionando con el régimen actualmente vigente y siga generando sanciones.

"No vamos a aceptar una reforma que simplemente mire hacia adelante. Si el Ayuntamiento va a reconocer que el modelo de sanciones automáticas debe cambiar, tiene que asumir también la responsabilidad sobre las multas impuestas desde el 1 de enero de 2026", ha afirmado Rodríguez Galisteo.

Por ello, Vox exige al Gobierno municipal que incluya en la solución la devolución de las cantidades abonadas por las sanciones que resulten afectadas por la reforma, y que establezca un procedimiento sencillo y, en su caso, de oficio, para que los ciudadanos no tengan que afrontar una nueva carrera burocrática para recuperar su dinero. Esta petición no es nueva por parte de Vox, y el PP ya la rechazó y explicó que no era posible llevarla a cabo.

"Los sevillanos no tienen por qué pagar las consecuencias de la improvisación del Gobierno de Sanz. Si se modifica el sistema porque se reconoce que el modelo actual no es el adecuado, el Ayuntamiento tendrá que responder también ante quienes ya han sido sancionados y han pagado", ha subrayado la portavoz adjunto de Vox.

¿Cuántas multas se han puesto a coches en La Cartuja?

Vox reclama igualmente al Ayuntamiento que haga públicos el número de sanciones de la ZBE de la Cartuja impuestas desde el 1 de enero de 2026, las que han sido abonadas, las que continúan en tramitación y el importe total recaudado. "Queremos saber cuántos sevillanos han sido multados y cuánto dinero ha ingresado el Ayuntamiento con este sistema. No puede haber oscurantismo mientras se está tramitando una nueva ordenanza", ha añadido el portavoz adjunto del grupo municipal Vox.

Plano guía del parque científico y tecnológico Cartuja, Sevilla / Marina Casanova / ECA

La formación pide asimismo que el Gobierno municipal dé cuenta del estado exacto del expediente, de las alegaciones recibidas y del calendario previsto para su aprobación, evitando nuevos retrasos. "Sanz tiene ahora la oportunidad de cumplir lo acordado y acabar con una política que ha generado inseguridad jurídica y un enorme malestar entre los sevillanos. Que tramite la ordenanza, que cumpla su compromiso y que responda por las multas cobradas desde enero".