Arrancan las obras de la pasarela de Altadis que unirá Los Remedios con el centro de Sevilla: 16 meses y 5,3 millones de inversión

Arranca una de las obras que cambiará el paisaje del Guadalquivir y que unirá Los Remedios con el centro de la ciudad. Según ha podido confirmar este periódico, durante los primeros días de agosto ha comenzado la primera fase de los trabajos para hacer realidad la pasarela Infanta Leonor, uno de los elementos principales de Vera Sevilla, el macroproyecto que se está desarrollando en la antigua fábrica de tabacos de Altadis impulsado por KKH Properties.

Recreación de la futura pasarela Infanta Leonor. / KKH

Este puente, cuyo diseño ha corrido a cargo del arquitecto Kengo Kuma y de la ingeniería Fhecor, recibió licencia de obras por parte de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo el pasado mes de junio y tiene un plazo de ejecución de 16 meses. La pasarela se fabrica en Galicia.

Martín Casillas asumirá trabajos "clave" de la intervención

Dentro de esta actuación, la constructora sevillana Martín Casillas asumirá trabajos clave de obra civil, cimentación, apoyo estructural, urbanización e integración de la pasarela "dentro de un proyecto singular por su complejidad técnica y valor urbano". "Para Grupo Martín Casillas, formar parte de este proyecto supone intervenir en una actuación especialmente simbólica para Sevilla y para su río, tanto por su ubicación como por su papel en la transformación del frente fluvial", ha señalado la compañía.

Obras de la pasarela Princesa Leonor / EL CORREO

Una vez instalada la estructura, la participación de Martín Casillas continuará con el hormigonado del tablero de la losa inferior y con los trabajos de urbanización de la pasarela, incluyendo servicios, iluminación, acabados y elementos necesarios para su puesta en uso.

Por su parte, Fhecor ha destacado el desafío que supone llevar a cabo esta infraestructura, que cuenta con una longitud de 141,59 metros y una anchura de cuatro. "El diseño de esta pasarela responde a exigencias ingenieriles extremas, ya que debe salvar la dársena con un vano de 100 metros sin apoyos intermedios y un canto mínimo en su zona central de tan solo 1,30 m para no condicionar la navegación ni disponer elemento estructural alguno sobre la rasante de la pasarela que pudiese perturbar las vistas de la ciudad desde las orillas", señala en su web. En este sentido, Urbanismo abunda en que la obra de ingeniería tendrá un gálibo de navegación similar o superior al que tiene el puente de San Telmo.

5,3 millones de inversión

La concesión de la licencia para construir la nueva infraestructura se producía tras la aprobación del proyecto básico de obras y del posterior de ejecución, y tras la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y la sociedad mercantil Seville Cubic River, donde se recogen la vinculación y compromisos de ambas partes.

Obras de la pasarela Princesa Leonor / EL CORREO

En este caso, el aspecto más destacado es que es dicha entidad, promotora del gran complejo urbano en desarrollo bautizado como Vera Sevilla, la que asume la ejecución a su costa de la pasarela peatonal, valorada en 5,3 millones de euros. El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, velará por garantizar técnicamente la funcionalidad e integración urbana del nuevo elemento en la ciudad.

Acero y hormigón y pavimento color albero

Entre las curiosidades de la pasarela, destaca el uso mixto de acero y hormigón para la estructura, un microaglomerado con color tipo “albero” para el pavimento de toda la superficie, y un sistema de iluminación LED que se integrará en el pasamanos de la barandilla, según Urbanismo.

Obras de la pasarela Princesa Leonor / EL CORREO

Como complemento se han previsto puntos de luz tenue, a modo de balizas, situados entre los montantes de la barandilla que permitirán identificar la geometría en alzado de la obra. Se incluye además la ejecución de un graderío en la margen izquierda (en el lado del casco histórico), con un sistema de escaleras complementando la conexión de la pasarela y el Paseo de las Delicias con el muelle de Nueva York.

También se prevé la instalación de un sistema de cerramiento en el graderío para impedir el acceso del público en unas franjas horarias determinadas. La continuidad del itinerario peatonal accesible entre la pasarela y el Muelle de Nueva York se habrá de continuar realizando a través de las dos rampas existentes actualmente, situadas al norte y al sur de la pasarela junto al muro del Paseo de las Delicias.