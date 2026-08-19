Abierto el plazo para pedir ayudas de hasta 4.000 euros para los comercios afectados por las obras de Pagés del Corro

Las obras de la calle Pagés del Corro de Triana siguen avanzando y se extenderán hasta el 29 de enero de 2027. Mientras tanto, son muchos los comercios afectados, que han tenido que cerrar o reducir su actividad. Para todos aquellos afectados por la primera fase de obras, ya concluidas, el Ayuntamiento de Sevilla ha abierto el plazo de solicitud de la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al apoyo, mantenimiento y reactivación de establecimientos comerciales y de servicios ubicados en el área de afectación directa de la fase 1 de las obras que Emasesa está ejecutando en la calle Pagés del Corro, entre la avenida República Argentina y calle San Jacinto.

Esta convocatoria corresponde al periodo de obras ejecutadas entre agosto de 2025 y mayo de 2026, y cuenta con una dotación de 78.000 euros. El Gobierno de José Luis Sanz calcula que serían 22 los comercios potencialmente beneficiados por esta primera fase, de manera que diviendo la dotación total podrían optar a ayudas que van desde 2.000 hasta 4.000 euros por establecimiento. El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, y podrán hacerse, acompañadas de la documentación exigida en esta convocatoria, a través del Registro Electrónico de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla.

Qué comercios pueden optar a las primeras ayudas por las obras de Pagés del Corro

En esta convocatoria se contemplan como potenciales beneficiarios los comercios del área de la calle Pagés del Corro desde el núm. 151 al 177 y desde el núm. 160 al 188; de la avenida República Argentina núm. 10 (esquina con Pagés del Corro); de la calle Farmacéutico Enrique Murillo Herrera, núm. 1 (esquina Pagés del Corro núm. 160); de la calle Rosario Vega núm. 12 (esquina Pagés del Corro); de la calle Génova núm. 3 (esquina plaza Virgen Milagrosa); de la calle Génova núm. 10; de la plaza Virgen Milagrosa; y el quiosco de prensa ubicado en la confluencia de las calles Génova y Rosario Vega.

Entre los gastos subvencionables por estas ayudas municipales se incluyen el alquiler del local, los servicios de gestoría, seguridad, vigilancia y limpieza, los seguros vinculados a la actividad, los suministros de electricidad, telefonía e internet, la cuota de autónomos y la cuota patronal de la Seguridad Social del personal que presta servicio en el establecimiento afectado.

Próxima convocatoria con 26 comercios beneficiados

El Gobierno de José Luis Sanz ya trabaja para la próxima convocatoria de ayudas correspondiente a las fases que se están ejecutando o que se realizarán en los próximos meses en los tramos restantes de la calle Pagés del Corro. En concreto, ya se ha elaborado una base de datos con un total de 26 comercios que podrían ser susceptibles de ser subvencionados por estas ayudas municipales. La dotación presupuestaria inicial para esa convocatoria es de 120.000 euros, que sumarían, junto a la destinada a la fase 1 aprobada, un total de 200.000 euros para esta obra en concreto.

En este sentido, el delegado de Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, ha subrayado que "se trata de un tipo de ayuda sin precedentes, que traduce el compromiso del alcalde, José Luis Sanz, con los comerciantes de la ciudad: ningún ayuntamiento había puesto en marcha hasta ahora un mecanismo así para sostener y reactivar los negocios afectados por obras de larga duración. El objetivo no es solo ejecutar las infraestructuras que la ciudad necesita, sino hacerlo cuidando también a quienes dan vida al comercio de nuestros barrios".