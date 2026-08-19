Robaban coches para hacer alunizajes en bares de Los Palacios y luego los quemaban: la Guardia Civil detiene a dos personas, una de ellas menor

Dos personas han sido detenidas como presuntos autores de los alunizajes en negocios que se venían sucediendo en las últimas fechas en Los Palacios y Villafranca. La Guardia Civil ha expuesto a través de un comunicado que el Área de Investigación del Puesto principal de Los Palacios inició las pesquisas tras el significativo aumento de la sustracción de vehículos en la localidad en los últimos meses. El Instituto Armado sospechaba que los ladrones podían estar asentados en la ciudad palaciega.

La mayoría de negocios afectados por estos alunizajes eran establecimientos hosteleros. El modus operandi consistía en robar los coches valiéndose de un dispositivo específico para descodificar el sistema de arranque de los mismos tras haberlos forzado para acceder a su interior. "Estos vehículos eran utilizados para desplazarse y llevar a cabo los robos en los establecimientos mediante alunizajes, siendo posteriormente abandonados y calcinados en zonas aisladas de la localidad tras su huida", explicó la Benemérita.

Los detenidos fueron identificados por los agentes en pleno robo. La Guardia Civil los pilló in fraganti tratando de hacerse con la caja de un bar de la localidad. Un varón de 19 años fue apresado al momento, mientras que días más tarde ocurrió lo propio con la otra persona, que resultó ser un menor de edad.

Los investigadores han logrado recuperar al menos tres vehículos sustraídos en las horas previas al robo. En uno de ellos había, incluso, una máquina recreativa sustraída de un establecimiento. Por el momento, no se descarta que pueda haber nuevas detenciones.

Los agentes relacionan a estas personas con el robo de 22 vehículos. Serán puestos a disposición judicial como autores de delitos contra el patrimonio.