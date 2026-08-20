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Alerta en Burguillos por la desaparición de Francisco

SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta después de que no se sepa nada de su paradero desde el pasado lunes

Aviso publicado por SOS Desaparecidos

Aviso publicado por SOS Desaparecidos / SOS Desaparecido

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Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Burguillos busca a su vecino Francisco, de 54 años, del cual no se sabe nada desde el pasado lunes, 17 de agosto. Según reza en la alerta publicada por SOS Desaparecidos, Francisco vestía en el momento de su desaparición una camiseta verde y un pantalón corto negro.

La descripción aportada detalla que se trata de un hombre de complexión gruesa y 1,85 metros de altura, pelo negro y canoso y ojos marrones. Francisco va en un Kia Río, de color negro, cuya matrícula es 5039 JSV.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Burguilos ha solicitado la máxima colaboración ciudadana para tratar de localizarlo y ha pedido que cualquier persona que pueda aportar información de utilidad se ponga en contacto con la familia, la Guardia Civil o la Policía Local. El Consistorio subraya que cualquier dato puede resultar clave para dar con su paradero.

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Por el momento, se desconocen las causas de su desaparición. Todas las personas que puedan aportar alguna pista sobre su paradero, pueden llamar a los teléfonos 868286726 / 665724351 / 654265904.

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