La calle Albareda vuelve a abrir al tráfico este lunes tras las obras de repavimentación

La calle Albareda, en pleno centro de Sevilla, volverá a abrir al tráfico rodado el próximo lunes 24 de agosto una vez finalizadas las obras de mejora y repavimentación acometidas por el Ayuntamiento de Sevilla. Con la reapertura, la vía recuperará la configuración y los sentidos de circulación que tenía antes del inicio de los trabajos, por lo que el tráfico volverá a funcionar con normalidad conforme al esquema habitual previo a la obra.

La actuación ha permitido mejorar el pavimento de una de las calles más transitadas del centro de la capital hispalense y ha obligado durante su ejecución a introducir cambios temporales en la circulación. A partir del lunes, conductores y residentes podrán volver a utilizar Albareda con normalidad, una vez concluyan las restricciones vinculadas a los trabajos.