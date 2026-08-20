Movilidad
La calle Albareda vuelve a abrir al tráfico este lunes tras las obras de repavimentación
La vía recuperará su configuración y sentidos de circulación habituales después de los trabajos de repavimentación ejecutados por el Ayuntamiento
La calle Albareda, en pleno centro de Sevilla, volverá a abrir al tráfico rodado el próximo lunes 24 de agosto una vez finalizadas las obras de mejora y repavimentación acometidas por el Ayuntamiento de Sevilla. Con la reapertura, la vía recuperará la configuración y los sentidos de circulación que tenía antes del inicio de los trabajos, por lo que el tráfico volverá a funcionar con normalidad conforme al esquema habitual previo a la obra.
La actuación ha permitido mejorar el pavimento de una de las calles más transitadas del centro de la capital hispalense y ha obligado durante su ejecución a introducir cambios temporales en la circulación. A partir del lunes, conductores y residentes podrán volver a utilizar Albareda con normalidad, una vez concluyan las restricciones vinculadas a los trabajos.
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