Cortes de tráfico en el enlace de la A-4 con la SE-20: tendrá una reducción de carriles y un nuevo desvío desde el lunes hasta febrero de 2027

El enlace entre la A-4 y la SE-20 tendrá una prolongada afección al tráfico con motivo de las obras que se están ejecutando en la zona. Durará casi seis meses. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Movilidad, ha anunciado que a raíz del avance de los trabajos en el enlace de la Autovía del Sur (A4, p. k. 535) con la ronda SE-20 (p. k. 0), desde el próximo lunes, 24 de agosto, hasta febrero de 2027, se implantará una reordenación y desvío del tráfico correspondiente a la ejecución de la fase 4 (subfases 1, 2 y 3) de la citada obra.

Así, el plan de tráfico previsto conlleva una reducción y estrechamiento de carriles en la aproximación a la zona de obras, canalizando el flujo hacia un desvío provisional habilitado mediante barreras de hormigón tipo New Jersey y balizamiento para segregar con seguridad la zona de trabajo de la calzada en servicio.

Mientras tanto, se ha programado un desvío provisional en SE-20 y los ramales. La canalización del tráfico discurrirá por la margen entre los p. k. 534 y 535 de la A4, restableciéndose las condiciones habituales tras la señal de fin de prohibiciones al rebasar el punto final del desvío.

En los ramales de incorporación al trazado desviado se establece la pérdida de prioridad para regular la incorporación al carril único canalizado, y se limitará la velocidad hasta 40 km/h con bandas transversales de alerta previas a la zona de estrechamiento.

La obra de la SE-20 ya está terminada

Precisamente el Ayuntamiento de Sevilla acaba de anunciar recientemente que la SE-20 ya cuenta con pavimento totalmente renovado, poniendo así fin a los baches y otros daños que acumulaba durante décadas en el asfalto. A través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha culminado la reforma de la conocida como Ronda Supernorte, que arrancó en el mes de marzo. Esta arteria fundamental de la movilidad de la ciudad acumulaba más de tres décadas sin intervenciones integrales, y las grandes precipitaciones del pasado invierno agravaron su situación, impidiendo afrontar antes la obra, como estaba previsto.

La actuación se ha llevado a cabo en la totalidad de los 20 km (10km en cada sentido) de la SE-20, que ya tienen un asfaltado de primer nivel. Los trabajos realizados se han producido en toda la extensión de la vía, desde el Estadio La Cartuja, en la salida de Carlos III, hasta salida hacia la carretera A-8008, de Sevilla a Brenes, incluida esta conexión, en dirección hacia la autovía A-4. La actuación ha contado con una inversión final de 5,8 millones de euros y se ha ejecutado por fases para garantizar la operatividad de la vía y minimizar las afecciones al tráfico.