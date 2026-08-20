Los farmacéuticos sevillanos, ante la presencia del Virus del Nilo: "Es el año con más casos pero en el que menos está preocupando el contagio"

La preocupación de los sevillanos por la alta proliferación de casos del Virus del Nilo comienza a llegar a las farmacias de la ciudad. En una de estas boticas del barrio hispalense de Los Remedios, Rosario, su responsable, asegura que en los últimos días ha aumentado el número de clientes que buscan productos para protegerse de las picaduras del mosquito transmisor.

"Justo hace cinco minutos se ha ido una persona preguntando por un repelente", comenta Rosario. Según explica, la situación epidemiológica y los vínculos de su clientela con Coria del Río acrecentan estas dudas: "Tenemos aquí mucha gente que viene de allí a trabajar a las casas y esa zona es una bomba". "Hay mucha gente que tiene familiares que lo han cogido", confiesa la farmacéutica. Precisamente, en esta localidad sevillana hay seis casos activos en estos momentos: "Lo tenemos a la orden del día".

Rosario calcula que, aunque la demanda no es para nada alta, unas tres personas al día acuden a su establecimiento interesados en repelentes contra mosquitos tigre. Una cifra "significativa" para ella, teniendo en cuenta que se trata de una época del año en la que "la actividad habitual de la farmacia no es especialmente elevada".

Ante estas consultas, la responsable del establecimiento recomienda utilizar productos específicamente indicados, como repelentes de mosquitos, y desaconseja confiar únicamente en alternativas como las pulseras de citronela. Rosario subraya, además, que no todos los productos contra los mosquitos ofrecen la misma protección, por lo que considera importante elegir los adecuados y seguir las recomendaciones sanitarias oficiales.

El Virus del Nilo: una preocupación desigual en las farmacias sevillanas

Las farmacias de Sevilla se han convertido en uno de los mayores puntos de información frente al Virus del Nilo Occidental, la enfermedad que transmite el mosquito Cúlex. De esta forma, tras la declaración de la capital como área de máxima vigilancia, se cumplen con los pasos recomendados desde la Consejería de Sanidad de Andalucía: impulsar y reforzar la concienciación ciudadana. Se prevé que esta situación dure, por lo menos, hasta el próximo 26 de agosto, día en el que se espera que comience a disminuir la circulación del mosquito transmisor.

Como parte de este plan, todas las farmacias sevillanas cuentan con el folleto del Consistorio, en colaboración con el Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, donde figuran los Consejos para evitar la transmisión del Virus del Nilo Occidental en Sevilla.

Un cartel preventivo de Consejos contra la transmisión del Virus del Nilo en la puerta de una farmacia de Sevilla. / emma rocha

La percepción, sin embargo, no es la misma entre todas las boticas hispalenses. Otros profesionales señalan que apenas están recibiendo clientes preocupados específicamente por el Virus del Nilo. "La verdad es que es extraño porque es de los años que más casos está habiendo, y a la gente parece que no le importa en absoluto", relata otro farmacéutico.

La diferente percepción captada por los trabajadores de las farmacias indica que, la preocupación de los sevillanos, varía según la zona. A pesar de todo, el incremento de consultas en algunas boticas demuestra que comienza a haber cierta inquietud social sobre cómo protegerse frente a los mosquitos transmisores, sobre todo en aquellas áreas con más casos detectados.