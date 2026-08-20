Ivi, creadora mexicana afincada en Sevilla, reivindica en TikTok el verano hispalense: "Nadie comenta lo bien que se está en agosto"

"Necesito que hablemos del verano en Sevilla. O sea, porque todo el mundo dice que hace mucho calor, pero nadie comenta lo bien que se está en agosto." Con esta reflexión arranca el último vídeo de Ivi, creadora de contenido mexicana afincada en Sevilla, conocida en TikTok como @ivi_oce, donde suele compartir con sus seguidores distintos momentos de su día a día en España. En una de sus publicaciones más recientes, la joven ha sorprendido a su comunidad al confesar que no tiene tan claro que quiera abandonar la capital andaluza durante este mes. Su reflexión parte de una premisa sencilla: el calor sevillano es innegable, pero no es, ni de lejos, lo único que define vivir en la ciudad durante agosto.

Cada agosto, Sevilla cambia de piel. Buena parte de sus vecinos huye del calor hacia la costa o el interior, pero no todos hacen las maletas: quien se queda descubre, según cuenta Ivi, un valor que rara vez se pone sobre la mesa. Con menos coches, menos turistas y menos gente por las calles, la fisonomía habitual de la ciudad se transforma y deja paso a un ritmo bastante más sosegado de lo acostumbrado. Esa calma es, precisamente, el argumento que la creadora opone a quienes reducen el verano sevillano a un termómetro.

Calles vacías y sin tráfico: así vive Ivi el agosto en Sevilla

La mexicana admite que había llegado a plantearse una escapada fuera de Sevilla durante estos días. El panorama que se ha ido encontrando semana tras semana, sin embargo, le ha hecho dar marcha atrás. Ella misma reconoce que no esperaba semejante cambio de escenario en plena temporada alta. "Yo pensaba en que quizás iba a tomarme algunos días de vacaciones ahora en agosto, pero viendo cómo se está aquí, me da que no", declara en el vídeo.

Salir a la calle y no toparse con nadie es, a su juicio, uno de los grandes alicientes de quedarse. "Es que sales y casi no hay tráfico, todo está vacío, es decir, las calles, las tiendas o el gimnasio vacío", detalla la creadora. El contraste resulta llamativo para quien está habituada al trajín constante de una ciudad tan turística como Sevilla: espacios que el resto del año bullen de actividad se vuelven en agosto escenarios casi desiertos.

"Todo está increíble": el balance de Ivi sobre agosto en la ciudad

Esa quietud inesperada es, según defiende, lo que se echa en falta en el discurso habitual sobre el verano hispalense. Su valoración no admite matices: "Todo está increíble". La creadora no esconde que el calor sigue apretando, pero insiste en que la experiencia global de estas semanas le está resultando, sin duda, positiva.

"Sí que hace calor, pero de verdad me está gustando mucho esto de Sevilla en agosto", concluye Ivi en la publicación, convencida de que el mes que tantos evitan guarda una cara de la ciudad que pocos se paran a mirar.