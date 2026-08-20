Las obras de transformación del entorno del Casino de la Exposición arrancarán en septiembre

Ya está todo listo para que empiece el gran proyecto de transformación del entorno del Casino de la Exposición y el Teatro Lope de Vega. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado que será en septiembre cuando empiecen las obras, que afectarán también a los pabellones de Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, la Biblioteca Infanta Elena, el pabellón de la Platería Espuñes, el pabellón Nuevo Casino y el Costurero de la Reina. La empresa adjudicataria, Martín Casillas, ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla arrancar cuando acabe el verano, pese a que empezaron a licitarse en enero.

Según ha explicado Sanz en una entrevista concedida a Europa Press, esta obra importante para la conmemoración del Centenario de la Exposición Universal de 1929 está a punto de comenzar. El proyecto abarca todo el entorno cerrado de los jardines del Lope de Vega, así como las calles perimetrales del Paseo de las Delicias, avenida María Luisa, calle La Rábida y Palos de la Frontera. Esto es, una superficie total afectada por las obras de 68.419 m2, de los cuales 56.103 m2 corresponden al interior de los jardines del Lope de Vega y 12.316 m2 a zonas exteriores por la ejecución de redes de saneamiento y mejoras de acerado.

Recreación de cómo será la transformación del entorno del Casino de la Exposición / Ayuntamiento de Sevilla

La rehabilitación de la avenida de La Palmera depende de las obras de la línea 3 de metro

Los trabajos se ejecutarán en tres fases de obras e implicarán cortes parciales de tráfico, afectando a los vehículos y transportes públicos que acceden a estas calles. El tráfico peatonal también se verá afectado parcialmente, para lo cual se vallará la zona y se instalarán pasarelas de acceso a los edificios oficiales. Las obras cuentan con un presupuesto de 6,3 millones de euros. Y una vez concluyan las reformas y los derribos de las caracolas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de jardines, zonas peatonales y hasta de un auditorio al aire libre. En total, este proyecto prevé transformar más de 30.000 metros cuadrados en un enclave emblemático de la ciudad, muy cerca de la Plaza de España.

Además de este proyecto, el primer edil popular asegura que también se actuará en avenidas como la de la Palmera y la de María Luisa. El Consistorio acometerá obras de rehabilitación en estas dos avenidas del entorno y en algunos de los antiguos pabellones de la Exposición Iberoamericana. No obstante, la fecha de la reurbanización de la Avenida de la Palmera "dependerá del avance de las obras del tramo sur de la Línea 3 del metro", que conectarán dicha avenida con el Estadio Benito Villamarín y la Avenida de Jerez, hasta llegar a los Bermejales.

Progresos para la conmemoración del 29 y el centenario de la generación del 27

Además de las obras, la conmemoración del 29 implicará a numerosas instituciones como la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía, así como espera el alcalde "se implique el Gobierno de la Nación para incluirla como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP)", un reconocimiento que el Gobierno central ha rechazado, evitando así incluir en los incentivos fiscales solicitados por la administración local.

Igualmente, confía en la programación en la que trabaja el comisario de la cita, Julio Cuesta, y que sostiene "conseguirá que se implique toda la sociedad civil". "Sevilla tiene que convertirse en la capital cultural de Hispanoamérica en 2029", añade.

De igual manera, la ciudad afronta la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, impulsada por el Ateneo, Fundación Cajasol, US, la Hispanic Society y Alfonso Guerra, además del Consistorio, que convertirá la Calle Tetuán en la "calle de los poetas", mediante la colocación de diferentes placas en homenaje a los integrantes del grupo de poetas "más importante del mundo".

Paralelamente, la Corporación trabaja en el contenido expositivo que albergará la Casa Cernuda, ubicada en la calle Acetres y que abrirá sus puertas el próximo 16 de diciembre. En 2023, el propio Sanz anunció que la casa natal del poeta se convertirá en el Centro de las Letras de Sevilla. Así, el edificio albergará un recorrido por la vida del poeta con documentos y objetos personales, como primeras ediciones adquiridas por el Ayuntamiento, así como una biblioteca especializada y áreas para investigaciones culturales.