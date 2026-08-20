Ofrecía pisos baratos, enviaba contratos y cobraba la reserva: detenido en Gines por una estafa de 26.000 euros

La Guardia Civil ha detenido en Gines (Sevilla) a una persona como presunta responsable de un delito continuado de estafa y falsedad documental relacionado con el alquiler fraudulento de viviendas a través de una conocida plataforma de internet. El perjuicio económico causado a las víctimas supera ya los 26.000 euros.

La investigación, desarrollada por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Gines, ha permitido identificar el supuesto método utilizado por el detenido. Según los investigadores, publicitaba viviendas en alquiler a precios asequibles para atraer a personas interesadas.

Para dar apariencia de legalidad a las operaciones, los afectados llegaban a recibir contratos de arrendamiento y documentación sobre la titularidad de los inmuebles aparentemente oficiales. De esta forma, las víctimas realizaban transferencias bancarias para reservar las viviendas.

Víctimas en siete provincias

Las pesquisas han permitido localizar hasta el momento a perjudicados en siete provincias españolas: Sevilla, Madrid, Toledo, Granada, Huelva, Cádiz y Badajoz. Según los datos facilitados por la Guardia Civil, Sevilla concentra el mayor número de afectados, con ocho, seguida de Huelva, con cuatro. También se han localizado perjudicados en Madrid, Toledo, Granada, Badajoz y Cádiz.

La documentación y las denuncias recopiladas han permitido cuantificar por ahora pérdidas superiores a los 26.000 euros. La Guardia Civil destaca especialmente el caso de varias víctimas que habrían perdido parte de sus ahorros después de entregar cantidades elevadas de dinero para reservar una vivienda.

Tras reunir la información obtenida durante la investigación, los agentes procedieron a la detención del sospechoso, que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental.

La investigación continúa abierta

La Guardia Civil mantiene las pesquisas abiertas y continúa analizando información intervenida y movimientos bancarios del detenido, por lo que no descarta que puedan aparecer nuevos perjudicados.

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Los investigadores han solicitado además la colaboración de posibles afectados por hechos similares que todavía no hayan denunciado. La operación ha sido desarrollada conjuntamente por el Área de Atención al Ciudadano y el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Gines.