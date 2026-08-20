Narcotráfico
Así operaba la red de cocaína desmantelada en Dos Hermanas: laboratorio, guardería, armas y 'telecoca'
Cinco personas han sido detenidas por su presunta implicación en una red dedicada al tráfico de cocaína a mediana escala y blanqueo de capitales
La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado un laboratorio de cocaína en Dos Hermanas y han detenido a cinco personas por su presunta relación con una organización dedicada al tráfico de drogas.
La operación ha permitido intervenir más de 12 kilos de cocaína, siete armas de fuego, munición, un machete y alrededor de 20.000 euros en efectivo, además de una importante cantidad de sustancias empleadas para adulterar la droga.
La investigación comenzó a raíz de varias informaciones que apuntaban a la participación de determinadas personas en actividades de tráfico de cocaína a mediana escala. Las pesquisas desarrolladas por ambos cuerpos permitieron identificar a un grupo organizado que, según la Policía Nacional, adoptaba fuertes medidas de seguridad para desarrollar su actividad.
Cocaína adulterada y venta mediante 'telecoca'
Los investigadores sostienen que la organización adquiría partidas de cocaína que posteriormente adulteraba con otras sustancias antes de distribuirlas a terceros. La droga se comercializaba tanto en formato de pastilla como a través de la modalidad conocida como telecoca, un sistema de distribución de pequeñas cantidades de estupefacientes.
El grupo disponía de tres emplazamientos, dos situados en Alcalá de Guadaíra y uno en Dos Hermanas, que tenían distintas funciones dentro de la organización. Según la investigación, eran utilizados como laboratorio, lugar de almacenamiento de la droga y punto para la distribución de pequeñas cantidades.
Tres registros y cinco detenidos
Una vez identificados los integrantes del grupo y las funciones que desempeñaba cada uno, se autorizaron tres registros domiciliarios. Durante estos registros fueron localizados los más de 12 kilos de cocaína, las sustancias de corte, las siete armas de fuego, la munición, el machete y los cerca de 20.000 euros en efectivo.
Los cinco detenidos están investigados por presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Tras ser puestos a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de los principales investigados.
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