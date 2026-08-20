Sevilla ingresaría más de 25 millones al año con una tasa turística de 3 euros por noche: Barcelona, Roma o Lisboa cobran ya más

El debate de la tasa turística ha vuelto a salir a la palestra en las últimas semanas. Después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reclamara su implantación en Andalucía, y el responsable autonómico de la cartera, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, le respondiera rotundamente que no, hay ciudadanos que se preguntan si su implantación afectaría o no a la llegada de visitantes a la capital hispalense.

No parece que lo haga en otras ciudades españolas y europeas que la tienen implantada. Es el caso de Roma, Lisboa, París, Ámsterdam, Atenas, Bruselas o Berlín la tienen ya. Y no solo ellas. También localidades de una población menor a la de Sevilla y con una riqueza patrimonial que atrae al turismo al igual que lo hace la capital hispalense: Florencia, Niza, Oporto o Gante también se benefician de la llegada de viajeros a sus calles.

Turistas con maletas de equipaje en el centro de Sevilla / Marina Casanova / ECA

Ascenso de las pernoctaciones en 2025

El profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Alejandro Hidalgo, ha hecho el cálculo y lo ha publicado en sus redes sociales. Siguiendo los datos de Sevilla City Office, entidad pública del Ayuntamiento de Sevilla que se encarga del marketing y promoción del destino además de la gestión y gobernanza turística de la ciudad, la capital andaluza sumó un total de 8.397.861 pernoctaciones -entre establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos- en 2025, lo que supuso un 3,45% más que el año anterior.

La tendencia es al alza este 2026. Si se observan los datos acumulados hasta el mes de junio -último del que hay datos-, las pernoctaciones aumentaron un 7%, hasta superar la cifra de 4.4 millones.

Inversión para colegios, autobuses o patrimonio histórico

Si se aplicara una tasa intermedia a la de otras comunidades españolas de 3 euros por noche y persona, señala Hidalgo, la ciudad podría recaudar casi 25,2 millones de euros anuales, que se podrían destinar a "servicios públicos clave" de la ciudad, como seguridad, limpieza, transporte público, vivienda o políticas sociales.

"Si en lugar de servicios generales lo gastáramos en inversiones materiales directas, cada año Sevilla podría climatizar más de 150 colegios públicos, comprar 60 autobuses nuevos para Tussam o duplicar la inversión en restaurar patrimonio histórico", añade.

La tasa turística en otras ciudades españolas y europeas

Hay ciudades europeas que llevan años cobrando a los visitantes la tasa turística. Italia es el país de Europa con más ciudades y municipios que aplican tasa turística. A diferencia de otros países donde el impuesto se concentra solo en la capital o en contadas zonas, en territorio italiano cientos de localidades turísticas, grandes y pequeñas (incluyendo Roma, Florencia, Venecia y Milán), exigen este pago por noche. La capital cobra un precio que oscila entre los 3 y los 10 euros por persona y noche.

En el caso de París, varía entre 2,60 y 15,93 euros por persona y noche, mientras que en Lisboa la tasa está unificada en 4,00 euros por persona y noche para cualquier tipo de alojamiento turísticos (hoteles, hostales o apartamentos de alquiler vacacional).

Turistas con maletas y equipaje en el centro de Sevilla / Marina Casanova / ECA

En el caso de España, hay comunidades que ya aplican este impuesto a los turistas, aunque es un tema que avanza poco a poco. Cataluña fue la primera en aprobarla en 2012 y la tarifa va de los 6 a los 12 euros por persona y noche dependiendo de la categoría del alojamiento elegido. En lo que se refiere a Baleares, es más baja, y se sitúa entre 1 y 4 euros. También aquí influye el lugar en el que el turista decida quedarse.

Entre las últimas comunidades en ponerla en marcha se encuentra Galicia, aunque en este caso afecta a tres ciudades: Santiago de Compostela, La Coruña y Vigo.

Cartel con las siglas ‘AT’ en la fachada de un edificio, correspondiente a ‘Apartamento Turístico’ / Marina Casanova / ECA

Andalucía, sin visos de aplicarla a corto plazo

Andalucía lleva inmersa en el debate de la aplicación de la tasa turística desde hace años y no parece que la vaya a aplicar, al menos, a medio plazo. La propuesta ha sido rechaza por el sector hotelero -que defiende que este tributo le estaría competitividad- y por la Junta de Andalucía. Y no solo por el actual responsable, Antonio Gavira, que pertenece a VOX, sino también por su antecesor, Arturo Bernal, del PP, quien no veía tampoco la necesidad de aplicar este tributo en la comunidad.

Alcaldes de su mismo partido han reclamado la puesta en marcha de este impuesto a los visitantes, desde José Luis Sanz hasta el primer edil de Málaga, Francisco de la Torre. De hecho, ambos mandatarios escenificaron públicamente su defensa de la tasa turística en un acto celebrado en Sevilla hace ahora dos años. También Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, se ha posicionado a favor en diferentes ocasiones. "Sería un alivio para las cuentas municipales", ha defendido.