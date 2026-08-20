Estas son las actividades culturales que puedes hacer gratis en Sevilla durante este final de verano

Sevilla sigue manteniendo activa su agenda cultural en los últimos coletazos del mes de agosto con una programación que combina música en directo, patrimonio y exposiciones. Entre este jueves 20 y el miércoles 26 de agosto, los principales atractivos estarán en las Noches de Verano del Palacio de los Marqueses de la Algaba y en las Noches en los Jardines del Real Alcázar, dos de las citas estivales ya habituales en la capital andaluza.

Continúa el ciclo Noches de Verano en el Palacio Marqueses de la Algaba. Su undécima edición consolida este ciclo como una de las citas culturales de la temporada estival en Sevilla. El histórico patio mudéjar del palacio volverá a convertirse en un escenario al aire libre para una programación que reúne músicas de raíz de distintas tradiciones, con especial protagonismo del flamenco, junto a propuestas que recorren el patrimonio musical del Mediterráneo, Hispanoamérica y Europa.

Todos los conciertos comenzarán a las 21.30 horas y tendrán entrada gratuita con reserva previa hasta completar aforo. Las invitaciones podrán reservarse semanalmente, de lunes a jueves desde las 10.00 horas, a través de la web municipal. Cada persona podrá obtener un máximo de dos entradas por concierto.

Programación en el Palacio de los Marqueses

La primera cita será para la danza y el flamenco con Cristina Hall – Umbral de la mirada, a las 21.30 horas. El martes 25 de agosto se dará lugar la música renacentista con Carmina Terrarum – El corazón del Cancionero, a las 21.30 horas. La tercera será para la música andalusí, renacentista y los romances fronterizos con Carmina Terrarum y Amin Chaachoo el día 26 de agosto a las 21.30 horas. Todas las entradas son gratuitas bajo reserva previa online, que se puede hacer en la página web. El acceso es libre hasta completar el aforo.

Noches en el Alcázar

El Real Alcázar de Sevilla pondrá el broche a la XXVII edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar, una de las grandes citas culturales del verano sevillano, que habrá ofrecido en total 63 conciertos entre el 25 de junio y el 19 de septiembre en el Jardín del Cenador de la Alcoba. Todos los conciertos comienzan a las 22.30 horas y las entradas están disponibles en la página web. Las próximas citas son:

• 20 de agosto - Diego Villegas - Víctor Franco - In crescendo - 22.30 horas.

• 21 de agosto - Kid Carlos Trío - Otros caminos del blues - 22.30 horas.

• 22 de agosto - Dura Sorte - Por vos tengo la vida (Música para el aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal) - 22.30 horas.

• 25 de agosto - Esther Merino - Re(e)volución íntima - 22.30 horas.

• 26 de agosto - Alxaraf - La cuerda de tres hilos - 22.30 horas.

Continúa el cine de verano en el patio de la Diputación

El Patio de la Diputación seguirá acogiendo hasta el próximo 7 de septiembre el Cine de Verano, con una programación que reúne cine internacional, producciones españolas, documentales y algunos de los títulos más destacados de la temporada. Las proyecciones se desarrollarán diariamente a partir del jueves 20 de agosto, con propuestas para distintos públicos y edades.

La programación vuelve este jueves 20 de agosto con Solomamma, dirigida por Janicke Askevold y protagonizada por Lisa Loven Kongsli. El viernes 21 será el turno de Un mundo frágil, de Cynil Aris Mounia Aki, y Maravilloso, de Hassan Aki. El sábado 22 llegará una de las grandes apuestas del ciclo, Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, mientras que el domingo 23 se proyectarán Memorias, de Sidney Pollack, con Robert Redford, y Todos de África (EE. UU.), protagonizada por Meryl Streep.

La programación continuará el lunes 24 con La buena hija, de Júlia de Paz, con Kiara Arancibia y Janet Novás, y el martes 25 con El diablo viste de Prada II, de David Frankel, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. El miércoles 26 se proyectará Love Me Tender, de Anna Cazenave, con Vicky Krieps y Antoine Reinartz.

Noches de cine de verano en el Patio de la Diputación de Sevilla / el correo

El jueves 27 llegará Homo Argentum, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, con Guillermo Francella y Eva De Dominici. El viernes 28 se podrá disfrutar de Pioneras. Solo querían jugar, dirigida por Marta Díaz y protagonizada por Daniel Ibáñez y Aixa Villagrán. El sábado 29 será el turno de Marty Supreme, de Joshua Safdie, con Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow. Cerrarán el mes de agosto Les Musiciens, de Grégory Magne, con Valérie Donzelli y Frédéric Pierrot, el domingo 30, y Golpes, de Rafael Cobos, con Luis Tosar y Jesús Carroza, el lunes 31.

El ciclo continuará en septiembre con nuevas propuestas cinematográficas. El martes 1 se proyectará Letras robadas, de John Carney, con Paul Rudd y Nick Jonas, mientras que el miércoles 2 llegará Tres adioses, de Isabel Coixet, protagonizada por Alba Rohrwacher y Elio Germano.

El jueves 3 será el turno de Leer ‘Lolita’ en Teherán, de Eran Riklis, con Golshifteh Farahani y Zar Amir-Ebrahimi. El viernes 4 se proyectará Viaje al país de los blancos, de Dani Sancho, con Ousman Umar y Emma Vilarasau, junto al documental Landa, de Gracia Querejeta y Miguel Olid. El sábado 5 llegará El día de la revelación, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Emily Blunt y Josh O’Connor. El domingo 6 se proyectará Pálida luz en las colinas, de Kei Ishikawa, con Suzu Hirose y Fumi Nikaido, una producción japonesa.

El ciclo llegará a su fin el lunes 7 de septiembre con Te protegerán mis alas, de Antonio Cuadri, protagonizada por Ibrahima Kone y Nacho López. De esta manera, el Cine de Verano de la Diputación mantiene durante estas semanas una programación diversa que combina grandes producciones, cine de autor y propuestas nacionales e internacionales, convirtiendo el Patio de la Diputación en uno de los espacios de referencia para disfrutar del cine al aire libre durante el final del verano.

Más actividades y visitas guiadas

Otra opción cultural siguen siendo las visitas guiadas a la Real Fábrica de Artillería. Los días miércoles 20 y jueves 21 de agosto, a las 10.00 horas, se puede realizar un recorrido por el edificio y visitar las exposiciones Hierve el huerto, ¡Oh, oh!, de Irene Infante, y Te dormirás y soñarás con la canción de las flores, de Raquel Algaba. También se ofrecen los correspondientes talleres vinculados a las exposiciones los mismos días de agosto en horario de 11.30 horas.

Muestra de la exposición Hierve el huerto, ¡oh! ¡oh! de Irene Infantes / el correo

En la misma línea, también se pueden hacer visitas guiadas a la exposición Obras maestras de la pintura sevillana, que presenta actualmentee las obras Retrato de Fray Pedro de Oña, de Zurbarán; San Pedro penitente, de Bartolomé Esteban Murillo; Santa Rufina, de Diego Velázquez; y Vista de Sevilla, de autor anónimo. Se ha retirado ya la obra La imposición de la casulla a San Ildefonso, de Velázquez. El día para visitarlas es el próximo viernes 22 de agosto en la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento de Sevilla. Las visitas y talleres son gratuitos y requieren de inscripción previa.

Además, la exposición Maquinaciones para un decenio, del artista sevillano Pive Amador, se encuentra en la Sala Atín Aya y es una muestra comisariada por Fran G. Matute que reúne más de 200 fotografías -muchas de ellas inéditas- para recorrer la Sevilla de los años 70 a través de una mirada ligada a la contracultura, la música y la transformación social de la ciudad. La exposición recupera el legado fotográfico de una figura clave de la cultura sevillana, vinculada también a artistas como Lole y Manuel, Veneno, Pata Negra, Imán y Silvio. Estará abierta al público hasta el día 20 de septiembre de 2026 de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00-21.00 horas. Los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Continuará disponible para su visita la muestra Ritos, retos y restos, una exposición que propone una reflexión sobre los procesos previos a la creación artística a través de la obra de seis artistas: Belén García-Mendoza, Bárbara Pérez, Celia Macías, Ana Rod, Lusesita y José Luis Vicario, que exploran la relación entre materia, memoria, intuición y ritualidad. La muestra dialoga con la identidad artesanal y patrimonial del Centro de la Cerámica de Triana. Puede visitarse hasta el 10 de octubre en el Centro de la Cerámica de Triana. El horario es de martes a sábado de 10.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.