Tablada contará en otoño con una nueva rotonda que "transformará la movilidad" entre el barrio y los accesos al Puerto de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado una nueva actuación con la que prometen que la movilidad mejorará en el entorno del barrio de Tablada y los accesos a la zona portuaria. En la intersección de las calles José Delgado Brackenbury y Maestranza Aérea están avanzando las obras de construcción de una nueva glorieta que "transformará la movilidad entre el barrio, el Puerto y San Juan Pablo II". El Gobierno de José Luis Sanz defiende que esta intervención responde a una reclamación histórica de los vecinos de Tablada y permitirá mejorar la conectividad, reducir recorridos y facilitar los desplazamientos de residentes, trabajadores y vehículos de la actividad portuaria. La previsión es que esté terminada en otoño.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado del distrito Los Remedios, Manuel Alés, han supervisado de primera mano el estado de los trabajos. "Vamos a mejorar por completo la movilidad de este entorno, facilitando las entradas y salidas del barrio y mejorando también la conexión con el Puerto y con el resto de la ciudad", ha valorado Alés.

La nueva rotonda de Tablada tendrá cuatro accesos y reducirá los recorridos

La actuación contempla la construcción de una nueva glorieta de cuatro accesos, adaptada también a la circulación de vehículos pesados, una circunstancia especialmente relevante por la proximidad y actividad del Puerto de Sevilla y de las zonas industriales del entorno.

Asimismo, las obras incluyen la adecuación de los viales de acceso, la renovación de los pavimentos y la señalización, la adaptación del drenaje y una preinstalación para una posible futura regulación semafórica. Esta nueva infraestructura, sustituirá a la actual configuración del cruce y permitirá realizar movimientos que hasta ahora estaban limitados, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando la conexión tanto de los vecinos de Tablada como de los vehículos que circulan hacia y desde las instalaciones portuarias e industriales de la zona, así como al entorno del gran hipermercado que se sitúa en dicha intersección y que maneja un importante tráfico de entrada y salida.

"Estamos eliminando una situación que obligaba a realizar recorridos más largos de los necesarios y dando una solución definitiva a un punto estratégico para la movilidad de Tablada. Esta nueva glorieta permitirá ordenar mejor el tráfico, facilitar todos los movimientos y mejorar la accesibilidad de los vecinos", ha añadido Alés.

Otras actuaciones en el entorno: un nuevo giro desde el Muro de Defensa hacia Rubén Darío

Estas mejoras se suman a las actuaciones que el Ayuntamiento de Sevilla viene desarrollando para mejorar la movilidad y la conectividad en otros puntos estratégicos de la ciudad y en este entorno. En este sentido, Alés ha destacado las intervenciones realizadas en el Muro de Defensa, donde ya se ha ejecutado una nueva rotonda que permite mejorar los movimientos entre el Charco de la Pava y los accesos hacia Triana a través de la avenida de Coria.

A estas actuaciones se añade el nuevo giro que se está habilitando desde el propio Muro de Defensa hacia Rubén Darío, una intervención que permitirá mejorar la entrada y salida del distrito Triana desde este punto. "La estrategia es clara: resolver problemas históricos de movilidad y facilitar la vida diaria de los sevillanos. Lo estamos haciendo en el entorno del Muro de Defensa, mejorando los accesos a Triana, y ahora lo hacemos también en Tablada con una infraestructura que permitirá una mejor conexión entre el barrio, el Puerto y las principales vías de la ciudad", ha subrayado Alés.