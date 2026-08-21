Aparece un antiguo mojón en plena obras de la avenida Kansas City
El hito del kilómetro 539 ha quedado al descubierto entre la vegetación y recupera una parte casi olvidada de la historia de uno de los principales accesos de la capital
Un pequeño pedazo de la Sevilla de hace décadas ha reaparecido en plena avenida Kansas City. Las obras de una zona próxima a la calzada ha dejado al descubierto un antiguo mojón de carretera correspondiente a la Nacional IV, en el que todavía puede distinguirse la referencia al kilómetro 539.
Rancio nos muestra el singular hallazgo en un vídeo grabado entre los barrios de Nervión y San Pablo. Explica que fue Juanjo Garrido quien le alertó de la existencia del antiguo indicador y nos muestra cómo el mojón permanecía prácticamente escondido entre la vegetación.
"Aquí está el mojón de la Nacional IV, kilómetro 539", explica mientras enseña la pieza y sitúa a su alrededor la avenida Kansas City, San Pablo y Nervión. El reciente desbroce habría permitido que el antiguo indicador volviese a quedar completamente visible.
El kilómetro 539 de la antigua Nacional IV
El número que conserva el mojón no es casual. La documentación oficial confirma que ese punto de la antigua carretera atravesaba precisamente esta zona de Sevilla. El antiguo mojón se convierte así en un inesperado testigo de la transformación experimentada por Sevilla. Donde hoy se extiende una gran avenida rodeada de viviendas, comercios y equipamientos, permanecen todavía pequeñas señales de aquel trazado por el que la carretera Nacional IV entraba en la ciudad.
Un detalle que puede pasar completamente inadvertido entre el tráfico de Kansas City, pero que el desbroce ha vuelto a sacar a la luz décadas después.
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