El Ayuntamiento de Sevilla ya fumiga colegios y centros deportivos contra el avispón oriental y otras plagas para este curso
El consistorio hispalense asegura que trabaja "continuamente sobre las plagas de avispas orientales, igual que otras como la del mosquito transmisor del Virus del Nilo"
El Ayuntamiento de Sevilla ya está fumigando en centros escolares y deportivos de cara a la vuelta al curso. El consistorio hispalense está luchando contra distintas plagas y, según fuentes municipales, "continuamente" trabajan contra las de "avispas orientales, igual que otras como la del mosquito transmisor del Virus del Nilo".
Los trabajos se realizan sobre las incidencias que se notifican al servicio de Control y Gestión de Plagas. De la misma manera, se trabaja sobre las plagas que los propios técnicos municipales detectan.
La presencia del conocido popularmente como avispón -referido avispa asiática y avispa oriental- ha hecho saltar las alarmas en muchos ciudadanos. Desde el Ayuntamiento insisten en que la picadura de este tipo de insecto no comporta mayor riesgo que el de una común. "El riesgo es el mismo para personas alérgicas a los himenópteros si sufren una o varias picaduras", insisten estas fuentes.
"En cualquier caso, las avispas forman parte activa del ecosistema urbano como componentes de la biodiversidad local", aseguran. "Cazan insectos como moscas, mosquitos y orugas para alimentar a sus crías, regulando sus poblaciones en parques y jardines. Favorecen la polinización: al buscar néctar, transportan polen entre las flores de la flora urbana, ayudando a la reproducción de las plantas. Y forman parte de la biodiversidad: sirven de alimento para otras especies urbanas, como las aves insectívoras".
Menos agresiva contra los humanos, un problema para las abejas
Los expertos consultados por este periódico aseguran que el avispón ataca menos que la avispa común al ser humano. Su picadura es simplemente defensiva. Las fuentes municipales consultadas insisten en que "defienden sus nidos si se les molesta".
Aunque estas avispas orientales han llamado la atención del gran público a lo largo de este verano, lo cierto es que esta especie lleva años en nuestra tierra. Concretamente, llegó a la Península Ibérica en 2010, siendo detectada en Navarra. En Andalucía, fue vista en Algeciras en 2018. En 2023, Antonio Vázquez, por entonces responsable del sector apícola de COAG Andalucía, advirtió que la presencia de este insecto era "una grave problemática" para las abejas, ya que usan la miel para alimentar a sus larvas y son capaces de cazarlas.
El experto en avispas de la Estación Biológica de Doñana Jairo Robla explicó en Despierta Andalucía a principios verano que estas avispas "son más agresivas y capaces de desplazar a otras especies". Como a sus larvas las alimentan con materia viva, principalmente abejas y otros polinizadores, pues al final son muy habituales en las zonas de colmenares".
Este verano, el avispón se ha podido ver en múltiples puntos de Andalucía. De hecho, uno de los puntos donde ha sido más vista con mayor frecuencia es en las duchas de acceso de las playas andaluzas.
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