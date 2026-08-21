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Detenidas cuatro empleadas del hogar por robar joyas valoradas en más de 60.000 euros en Sevilla

La investigación se inició tras detectar la venta de objetos de dudosa procedencia en establecimientos de compraventa de oro y metales preciosos.

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Sucesos.- Detenidas 4 empleadas del hogar implicadas en el robo de joyas en viviendas del Aljarafe sevillano

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Sucesos.- Detenidas 4 empleadas del hogar implicadas en el robo de joyas en viviendas del Aljarafe sevillano / GUARDIA CIVIL

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a cuatro empleadas del hogar como presuntas autoras del robo de joyas en las viviendas en las que trabajaban, una investigación desarrollada en el marco de la vigilancia de los establecimientos de compra y venta de oro y metales preciosos llevada a cabo por el Puesto Principal de Gines (Sevilla).

La venta de las joyas levantó las sospechas

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes comprobaron varios contratos de compraventa de objetos de dudosa procedencia, lo que les sirvió para identificar a las personas que habían formalizado dichos acuerdos de venta, ejerciendo todas ellas como empleadas del hogar.

De esta manera, la Guardia Civil ha comprobado que las ahora detenidas se valían de su situación de confianza con las víctimas para sustraer las joyas durante su jornada de trabajo en los domicilios, para posteriormente venderlas en periodos espaciados de tiempo en distintos establecimientos de la localidad para no levantar sospechas entre los propietarios de los mismos.

Noticias relacionadas y más

Joyas valoradas en más de 60.000 euros

Las implicadas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial como presuntas autoras del delito de hurto, estableciendo el valor de las joyas sustraídas superior a los 60.000 euros, y recuperadas en gran parte para su devolución a sus legítimos propietarios, la mayoría personas de edad avanzada de diferentes localidades del aljarafe sevillano.

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