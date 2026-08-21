Muere un trabajador tras caer de un techo de 9 metros en un polígono de Alcalá de Guadaíra

Nuevo accidente mortal en el ámbito laboral en Sevilla. Un hombre de 47 años ha fallecido tras caer de un techo situado a unos nueve metros de altura mientras realizaba trabajos en una empresa en Alcalá de Guadaíra en la calle Hacienda Dolores Siete.

Fuentes del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, han informado esta misma mañana de lo ocurrido.

El primer aviso fue recibido sobre las 9.41 horas, cuando el centro de coordinación recibió el aviso de que una persona que trabajaba en la zona se había precipitado de una altura de nueve metros, aproximadamente.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del 061 que solo pudieron confirmar la muerte del varón. También se personaron en el lugar efectivos de la Policía Nacional. El 112 avisó del incidente a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.