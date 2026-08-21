Accidentes laborales
Muere un trabajador tras caer de un techo de 9 metros en un polígono de Alcalá de Guadaíra
Los servicios de Emergencias solo pudieron certificar la muerte del varón, de 47 años de edad
Nuevo accidente mortal en el ámbito laboral en Sevilla. Un hombre de 47 años ha fallecido tras caer de un techo situado a unos nueve metros de altura mientras realizaba trabajos en una empresa en Alcalá de Guadaíra en la calle Hacienda Dolores Siete.
Fuentes del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, han informado esta misma mañana de lo ocurrido.
El primer aviso fue recibido sobre las 9.41 horas, cuando el centro de coordinación recibió el aviso de que una persona que trabajaba en la zona se había precipitado de una altura de nueve metros, aproximadamente.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del 061 que solo pudieron confirmar la muerte del varón. También se personaron en el lugar efectivos de la Policía Nacional. El 112 avisó del incidente a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
- Los jóvenes sevillanos que renuncian a las vacaciones para trabajar a 40 grados: "Necesito poder pagarme el piso si quiero seguir independizado"
- La Policía Nacional rescata a un bebé encerrado en un coche a 40 grados en Sevilla: los padres, detenidos, se fueron al supermercado
- Arrancan las obras de la pasarela de Altadis que unirá Los Remedios con el centro de Sevilla: 16 meses y 5,3 millones de inversión
- Ropa, artesanía y decoración a un euro: así es el mercadillo de Sevilla que se ha convertido en uno de los más grandes de la provincia con 210 puestos repletos de 'chollos'
- El doble de habitaciones, una piscina infinita y más de 5 millones de inversión: así será la reforma del Hotel Oromana de Alcalá de Guadaíra
- Más de 100 plazas de empleo público en Sevilla: así será el proceso de selección, plazos y requisitos
- El mercadillo de Sevilla en el que conseguir ropa, calzado y complementos por apenas unos euros: más de 140 puestos con los mejores descuentos
- Cortes de tráfico en el enlace de la A-4 con la SE-20: tendrá una reducción de carriles y un nuevo desvío desde el lunes hasta febrero de 2027