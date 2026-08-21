La Policía Nacional incauta armas de guerra en el barrio sevillano de Torreblanca en un operativo contra las plantaciones de marihuana

Armas de guerra. Eso es lo que ha incautado la Policía Nacional en el barrio de Torreblanca de Sevilla en un operativo contra plantaciones de marihuana. La Operación Siega se ha saldado con la detención de tres personas acusadas de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

En total se realizaron cinco entradas y registros en los principales inmuebles objeto de la investigación. Cuatro de las viviendas estaban regentadas destinadas al cultivo de marihuana por un mismo clan familiar. El quinto registro permitió encontrar una guardería de armas. Los agentes incautaron hasta dos fusiles de asalto y gran cantidad de droga, aunque no se ha llegado a especificar la cantidad.

Esta noticia llega en una semana en la que los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están alertando del incremento de estas armas por el tiroteo ocurrido el pasado domingo en Huelva. Cabe recordar que la Guardia Civil encontró las armas utilizadas esta misma semana y las asociaciones de la Benemérita alertaron del aumento de este fenómeno.

Las armas incautadas por la Policía Nacional. / Cedida

Agentes del Instituto Armado consultados por este periódico señalan su preocupación por la presunta utilización de un fusil de asalto en unos asesinatos que continúan bajo secreto de sumario. "Ya no son solo armas usadas por el narcotráfico, sino por vecinos, están al alcance de cualquier persona", afirman estas fuentes a El Correo de Andalucía. "La inseguridad es creciente y peligrosa. No hablamos de conflictos por narcotráfico. Aquí se ve que es fácil conseguir un arma".

Este caldo de cultivo lo achacan a la inseguridad generada por el narcotráfico. "No estamos cerca, pero tampoco lejos de países en los que la delincuencia se apodera de la ciudadanía", insisten. "Desde 2024 se vienen arrastrando los tiroteos con muertes en la zona". Además, recalcan la impunidad con la que actúan los delincuentes.