Tres accidentes provocan varios kilómetros de retenciones en la salida de Sevilla por la A-4 y la A-49
Los siniestros registrados en Dos Hermanas y Bormujos provocan varios kilómetros de retenciones en dirección a la capital
Las carreteras sevillanas han registrado tres accidentes durante las primeras horas de este viernes, aunque solo quedan retenciones del incidente con herido en la A-49 registrado a las 10:45 a la altura de Castilleja de la Cuesta, que presenta 9 kilómetros.
Según han confirmado los Servicios de Emergencia 112 Andalucía y la DGT en 15 minutos, una colisión múltiple de cuatro vehículos en la A-49 sentido Sevilla, a su paso por Huévar de Aljarafe (Sevilla), ha provocado cinco kilómetros de retenciones por el corte del carril izquierdo durante el medio día de este viernes, mientras que en la A-4 a la altura de Dos Hermanas, la Guardia Civil ha acudido ante la colisión de dos conductores.
De esta manera, se han recibido a las 13:30 horas el primer aviso que alertaba del siniestro a la altura del kilómetro 21, sin heridos, mientras que a las 13:45 han receptado un nuevo aviso por la colisión también sin heridos en el kilómetro 554 de la A-4 a la altura de Dos Hermanas.
Se recomienda a los conductores extremar la precaución, prever posibles demoras y consultar el estado del tráfico antes de desplazarse por las entradas a la capital hispalense.
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