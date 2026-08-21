MOVILIDAD AÉREA
Ryanair denuncia retrasos en el Aeropuerto de Sevilla: "El Gobierno debe intervenir urgentemente"
La aerolínea irlandesa señala que los aeródromos Sevilla, Madrid y Barcelona han provocado retrasos en más de 15.700 de sus vuelos este año
La guerra abierta de Ryanair con el Gobierno español ha salpicado al Aeropuerto de Sevilla. La compañía irlandesa ha puesto en el punto de mira al aeródromo sevillano tras asegurar que los centros de control han provocado "retrasos", al igual que ha sucedido en otras ciudades del país como Madrid y Barcelona.
"Los centros de control de área (ACC) de Barcelona, Madrid y Sevilla han provocado retrasos en más de 15.700 vuelos de Ryanair este año y continúan estando entre los centros ATC (control del tráfico aéreo) con peor rendimiento de Europa debido a la escasez crónica de personal y a una planificación insuficiente de la capacidad", ha subrayado la aerolínea en una nota de prensa.
"España supera a Francia como peor proveedor de Europa"
En este contexto, ha exigido al Gobierno español "que intervenga urgentemente para corregir los crecientes problemas de capacidad y dotación de personal del control de tráfico aéreo de Enaire, después de que España superara a Francia como el peor proveedor de ATC de Europa".
"Lo más preocupante es que Eurocontrol ha identificado ahora a Madrid, Barcelona y Sevilla como centros ATC que requieren medidas especiales para hacer frente a la demanda de tráfico durante el resto del verano de 2026. Se trata de un reconocimiento notable, dado que los horarios de verano se publicaron hace meses y el crecimiento del tráfico era completamente previsible", ha abundado la compañía aérea.
Además, ha criticado las medidas adoptadas por el gestor de navegación aérea Enaire. "Afirmó que su programa de 70 medidas mejoraría el rendimiento, pero los resultados demuestran lo contrario. Si las medidas estuvieran funcionando, los retrasos estarían disminuyendo. En cambio, España ha superado a Francia para convertirse en el peor proveedor de ATC de Ryanair en Europa", ha indicado.
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