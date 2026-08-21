Tributos
Sevilla es la capital de España con el recibo del IBI urbano más bajo: 281 euros al año frente a los más de 600 de Madrid y Barcelona
La ciudad hispalense también supera en la parte baja a Zaragoza, Valencia o Málaga, mientras que en Andalucía solo los habitantes de Córdoba pagan menos entre las capitales de provincia
Servicios municipales esenciales como la limpieza, el mantenimiento de zonas verdes o el alumbrado público, entre otros, se sustentan en parte gracias al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) urbano, un tributo local, obligatorio y periódico que deben pagar todos los propietarios. Sevilla es la gran capital española donde este tributo urbano es más bajo, al elevarse el recibo medio a los 281,5 euros, según los datos del Catastro consultados por este periódico.
Esta cifra está muy alejada de las dos ciudades más pobladas del país, Madrid y Barcelona. La más cara es esta última, con una cuota de 679,3 euros, frente a los 633,9 de la capital de España. Málaga no llega a esas cotas, pero el recibo también es más caro que en la capital hispalense, ya que se sitúa en los 329,9 euros. En cualquier caso, hay puntos de la Costa del Sol donde este número se eleva. Un ejemplo de ello es Estepona, que supera los 500 euros de media.
Asimismo, supera la barrera de los 300 euros Zaragoza, ciudad que compite continuamente con Sevilla en cuanto número de habitantes. En este caso, el recibo es de 308,2 euros de media. Por debajo de esa línea solo sitúa, junto a la capital andaluza, Valencia, donde apenas se paga euro y medio más (283,08 euros).
Ranking andaluz
En cuanto a las capitales andaluzas, Sevilla es la segunda más barata. Córdoba ocupa el primer lugar en cuanto a pago del IBI, 275,8 euros, una media que se queda muy por debajo de la española, que es de 346,4, y también es bastante inferior a lo que se paga en Andalucía (332).
En todas las demás ciudades que son capital de provincia, el abono medio de este tributo supera los 300 euros. En Jaén el importe es de 308,9 euros al año, seguida por Granada, con 329,5, cantidad casi similar a la de Málaga, donde cuesta 329,9 euros y tras la que se sitúa Huelva, donde hay que pagar 336 euros. Las dos capitales más caras son Almería, con 363,1 euros de media, y Cádiz, donde el recibo asciende a 470,4.
Política municipal de bajada del IBI
En el último ejercicio completo el Ayuntamiento de Sevilla recaudó un total de 166.605.689 euros de cuota líquida del IBI urbano, que es ya el importe final que se cobra una vez aplicadas las bonificaciones, reducciones y exenciones fijadas en las ordenanzas municipales. En total, en el año 2025 se expidieron en la ciudad 591.846 recibos del IBI.
En los últimos años, la política de congelación o bajada del IBI ha sido una constante en Sevilla capital. Desde la pandemia, se han mantenido prácticamente iguales, a excepción de dos bajadas llevadas a cabo por el Gobierno municipal actual del 1% en los años 2024 y 2026. De cara a 2027, tiene previsto un nuevo descenso de este tributo, también del 1%, aunque la negociación para las nuevas ordenanzas fiscales se llevará a cabo después del verano.
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