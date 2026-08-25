Los avispones orientales llegan también al Parque de María Luisa de Sevilla

Avispones orientales en Sevilla. Vecinos han encontrado estos insectos, que ya han sido detectados en otras ciudades cercanas como Córdoba en forma de plaga con decenas de avisos, en el Parque de María Luisa. Según han transmitido a El Correo de Andalucía, concretamente estaban volando y posados en el estanque de los patos. No es el primer avistamiento que se produce este verano, ya anteriormente algunos vecinos habían alertado de su presencia en Sevilla Este.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla transmiten tranquilidad. "Se están reforzando las actuaciones por el avispón y se está actuando diligentemente y de manera coordinada, pero siempre llamando a la calma a la población", explican fuentes municipales a este periódico.

Una avispa asiática en el Parque de María Luisa de Sevilla / El Correo

El Gobierno de José Luis Sanz, de manera preventiva, ya había empezar a fumigar centros escolares y deportivos de cara a la vuelta al curso, pero ahora asegura estar reforzando esta medida para evitar que vaya a más. "Estamos trabajando continuamente sobre las plagas de avispas orientales, igual que otras como la del mosquito transmisor del Virus del Nilo. No solo se está trabajando sobre las que notifican al Ayuntamiento, sino también sobre las que nuestros propios técnicos detectan", transmitían desde el Consistorio hace una semana.

¿Qué son los avispones orientales? ¿Qué causan sus picaduras?

El Ayuntamiento de Sevilla explica que el riesgo de las picaduras del avispón oriental no comportan un riesgo mayor que el de la avispa común, y que el riesgo es el mismo para personas alérgicas a los himenópteros si sufren una o varias picaduras.

Una avispa asiática en el Parque de María Luisa de Sevilla / El Correo

En cualquier caso, las avispas forman parte activa del ecosistema urbano como componentes de la biodiversidad local. Cazan insectos como moscas, mosquitos y orugas para alimentar a sus crías, regulando sus poblaciones en parques y jardines.

Favorecen la polinización: al buscar néctar, transportan polen entre las flores de la flora urbana, ayudando a la reproducción de las plantas. Y forman parte de la biodiversidad: sirven de alimento para otras especies urbanas, como las aves insectívoras. Lo único que debe tenerse en cuenta es que la acción defensiva. Aunque no buscan atacar al ser humano, defienden sus nidos si se les molesta.

El Zoosanitario cerca del "colapso": "Está favoreciendo al aumento del avispón"

El servicio de Control de Plagas del Centro Zoosanitario de Sevilla está al borde del colapso. Sindicatos y trabajadores denuncian "dejadez" por parte del Gobierno municipal. "Lo que queremos es trabajar en condiciones", insiste un trabajador a El Correo de Andalucía. Aseguran que, si el problema no se ataja, el año que viene aumentarán el número de ratas, avispas, abejas y avispones, entre otros. "Esto está favorenciendo el aumento de plagas. Todo lo que no se haga este año se multiplicará el año que viene", explican.

El delegado municipal de Espacio Público, José Lugo, por su parte, defendía que este servicio "es una prioridad para el Gobierno municipal" y destacaba que actualmente se destinan "seis veces más medios y recursos para garantizar su funcionamiento y la seguridad sanitaria de los sevillanos". Así, ha rechazado que existan 700 avisos sin atender y ha asegurado que "la inmensa mayoría han sido atendidos".