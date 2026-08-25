La Diputación de Sevilla aprueba 12 millones para que los ayuntamientos contraten a desempleados en situación de exclusión social

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, va a destinar un total de 12 millones de euros a los 106 municipios de la provincia sevillana gracias al Programa para la Prevención de Exclusión Social a través del empleo temporal 2026. Esta iniciativa, anteriormente denominada Programa de Urgencia Municipal, está dirigida a mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos los habitantes pertenecientes a la provincia de Sevilla, poniendo una especial atención en aquellos que se encuentran en una situación más desfavorecida, que siguen sufriendo de forma grave por problemas de situación de desempleo o debido a un alto grado de precariedad, a consecuencia de la crisis económica. Esta ayuda se realiza mediante la cohesión directa de subvenciones monetarias a los propios municipios y entidades locales autónomas, para que gestionen las contrataciones correspondientes a personas que estén en exclusión social o en riesgo de ella.

El programa se enmarca dentro del Plan Provincial del área, que cuenta, además de con la cantidad de 12 millones de euros que destina la Diputación, con una cofinanciación prevista por el conjunto de todos los municipios hispalenses. Esta acción consigue alcanzar los 650.000 euros aproximadamente. El objetivo trazado del programa es que los diferentes ayuntamientos puedan llevar a cabo contrataciones de trabajo en tareas coyunturales a personas en riesgo claro de exclusión social, haciéndolos partícipes de la vida comunitaria y tratando de mejorar su nivel de ocupabilidad.

La Diputación de Sevilla concede 12 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia. / Diputación de Sevilla

Con estas potenciales contrataciones se contribuye a paliar en un alto grado las situaciones de necesidad derivadas de una dificultad económica persistente de acceso al mercado laboral y que requieren de acciones positivas orientadas a favorecer la plena inclusión social de las personas en situación de exclusión y en el entorno de los umbrales de pobreza, principalmente de los colectivos más vulnerables.

El plazo de ejecución de este programa ha comenzado con la Resolución de Concesión y finalizará el día 31 de diciembre del próximo 2027. Con la asignación de estas ayudas, la Diputación de Sevilla quiere volver a poner de manifiesto su implicación activa frente la inclusión social de todas las personas de la provincia hispalense. "Un compromiso firme de la administración provincial para que cada ayuntamiento pueda aplicar este programa teniendo en cuenta las necesidades concretas de sus vecinos y vecinas" aseguran desde la entidad.