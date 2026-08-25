La Divina Pastora de Capuchinos de Sevilla celebrará cuatro siglos de devoción con un año jubilar el próximo 2027

La advocación más ferviente de los capuchinos tendrá un año jubilar. Según ha confirmado la corporación en sus redes sociales, este tiempo de gracia se desarrollará entre el día 6 de enero de 2027 y el 6 de enero de 2028: un tiempo extraordinario de gracia y conversión otorgado por el Vaticano para celebrar alguna efeméride.

En este caso, la Hermandad de la Divina Pastora de las Almas Coronada celebra por partida doble. En primer lugar, el cuarto aniversario fundacional del propio convento de Capuchinos de Sevilla, una orden religiosa católica de frailes franciscanos que se fraguó en este preciso convento a modo de reforma para vivir con mayor sencillez, austeridad y cercanía al pueblo.

Por otro lado, el cumplimiento de nada menos que 225 años de la imagen de la Divina Pastora, la imagen sacra que dentro de este monasterio se venera y se erige como la devoción más fervorosa de la comunidad capuchina. "Queremos hacer extensivos nuestros sentimientos de agradecimiento y júbilo ante este tiempo que nos depara la celebración de estas efemérides, invitándoos a todos a vivir junto a nosotros este nuevo capítulo que pasará a las páginas de oro de estos cuatro siglos bajo la amorosa mirada de la Madre del buen Pastor" trasmitía la hermandad en sus redes sociales.

El cartel del próximo año jubilar de la Divina Pastora de Capuchinos de Sevilla en 2027. / Divina Pastora de Capuchinos de Sevilla

La solicitud de este año jubilar fue presentada de manera oficial a la Penitenciaría Apostólica por parte del arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. Tras ser aprobado, el periodo extraordinario durará exactamente un total de 365 días.

La imagen titular, la Divina Pastora, es obra del imaginero gaditano José Fernández Guerrero, quien la tallaría mediante encargo del padre fray Miguel de Otura, en el año 1802. Fue coronada canónicamente en el año 1921 y es venerada en la actualidad como la patrona de la asociación de mujeres con cáncer de mama de la ciudad de Sevilla, la entidad AMAMA Sevilla. Sería justo el pasado año cuando la imagen gloriosa llevara en su paso dos velas representativas de los donantes y las mujeres que han luchado y luchan cada día contra la enfermedad. "Representa la esperanza y la lucha de las mujeres afectadas por el cáncer de mama", apuntaba la corporación en sus redes sociales.

Desde la Hermandad de la Pastora de Capuchinos han expresado su "agradecimiento y júbilo" ante la concesión de la Santa Sede y exhortan a preparar el corazón para vivir "intensamente" este tiempo y alcanzar la indulgencia plenaria.

La devoción a la Divina Pastora de Capuchinos

El convento de capuchinos de Sevilla fue fundado en el año 1627 sobre una antigua ermita dedicada al culto de las patronas de la ciudad, las santas Justa y Rufina, bajo el mando de fray Agustín de la provincia de Granada. Y precisamente este convento fue el lugar de nacimiento de la advocación de la Madre del Buen Pastor.

Atendiendo a las crónicas de la época, fue en las vísperas del 24 de junio de 1703, mientras oraba en el coro bajo del convento el fray Isidoro de Sevilla, donde tuvo una inspiración en la que "visionó a la Santísima Virgen vestida de Pastora", y bajo este afán encarga al pintor Miguel Alonso de Tovar lo que sería la primera representación iconográfica de la Divina Pastora de las Almas.

La presentación al público de la advocación fue el pasado 8 de septiembre de ese mismo año, cuando se procesiona la pintura en un rosario público hasta la Alameda de Hércules. Desde Sevilla, la imagen de la Divina Pastora comenzaba a expandirse por toda la orden capuchina y geografía andaluza gracias al incansable apostolado del padre Isidoro y sus compañeros. Años más tarde toma el testigo el beato Diego José de Cádiz, que luchó por la propagación de esta devoción hasta el final de su vida en 1801.

El 8 de septiembre de 1789 se consolidaba la devoción capuchina para el carisma de la comunidad, con la firma de un decreto provincial en el que insta a todos los conventos de la misma orden a formar altar y colocar en él una imagen de la Divina Pastora. Achora, esta advocación sevillana, es la titular de la provincia Capuchina de España, patrona de las misiones capuchinas, de las mujeres en la lucha contra el cáncer de mama, del noviciado de las Hermanas de la Cruz y del deporte nacional quedando su expansión asentada en todo el panorama español y gran parte de la sudamericana.