Ecologistas en Acción exige que el tren al Aeropuerto de Sevilla se integre en la red de Cercanías y llegue a San Bernardo

La propuesta lanzada por el Ministerio de Transportes para el trazado definitivo del Cercanías que unirá el Aeropuerto de Sevilla con la Estación de Santa Justa sigue recibiendo alegaciones de administraciones y entidades. Después de que tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Junta de Andalucía hayan dado a conocer sus propuestas, Ecologistas en Acción ha presentado también la suya, en la que reclama que el proyecto se integre en la red de transporte público metropolitano y no se limite a enlazar el centro de la ciudad con el aeródromo.

La cartera que dirige Óscar Puente se ha decantado por un trazado que parte de la red de Cercanías y pasa por el Parque Alcosa, dejando Sevilla Este más alejado, hasta llegar al Aeropuerto de San Pablo. La organización ecologista ha defendido que la nueva infraestructura debe servir también para mejorar la movilidad cotidiana de Sevilla y su área metropolitana, reforzando el ferrocarril frente al transporte por carretera. Su portavoz de Transporte y Movilidad Sostenible, José Luis Ordóñez, ha sostenido que la conexión "debe estar al servicio del conjunto de la ciudadanía y conectarse con los principales nodos de transporte".

Conexión con la estación de San Bernardo

Entre sus propuestas, los ecologistas han planteado que el nuevo tramo sea utilizado por trenes de Cercanías que comuniquen, al menos, la estación de San Bernardo con la futura terminal ferroviaria del aeropuerto. Han destacado en este sentido el "papel estratégico de San Bernardo como intercambiador", al concentrar servicios ferroviarios, Metrocentro, la Línea 1 del Metro y distintas líneas de autobús.

Por otro lado, Ecologistas en Acción ha reclamado que se priorice la mejora de la actual red de Cercanías, especialmente la línea circular C-4. En concreto, pide completar su duplicación y electrificación, eliminando el tramo de unos 800 metros que todavía permanece en vía única en el sureste de la capital, en las proximidades del Polígono Industrial El Pino.

Trasvase de viajeros hacia el transporte público

Las alegaciones enmarcan estas actuaciones en la lucha contra la emergencia climática y reclaman un mayor trasvase de viajeros desde el vehículo privado hacia el transporte público y, especialmente, hacia el ferrocarril. La entidad considera que la planificación de la movilidad debe priorizar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en tren, dejando a los modos con mayor impacto ambiental un papel complementario.

Por último, la organización ha pedido revisar los actuales instrumentos de planificación de la movilidad de Sevilla, la provincia y Andalucía para incorporar de forma más decidida ese cambio de modelo. A su juicio, la conexión con el aeropuerto "debe formar parte de una estrategia más amplia que permita disponer de una red de Cercanías con mayor frecuencia, capacidad, electrificación y mejor conexión con el resto del transporte público".