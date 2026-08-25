El valioso hallazgo fortuito en La Puebla de Cazalla: aparece enterrada una escultura de un togado romano de 1,7 metros y 700 kilos

"Se levanta una obra donde sea y descubren más Roma". Es lo que se le puede escuchar a cualquier sevillano si le preguntan por los constantes hallazgos en la ciudad para lo que tan solo parece bastar remover algo de tierra. Un nuevo mármol con toga y zapatos ha sido descubierto en el municipio de La Puebla de Cazalla, tras unas lluvias que dejaron la pieza a la vista de dos vecinos que tras percatarse avisaron a las autoridades pertinentes.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha informado este martes cómo el Museo Arqueológico de Sevilla ha sumado a sus fondos una escultura de un togado romano de 1,7 metros de altura y más de 700 kilos de peso, hallada de forma casual en el término municipal de La Puebla de Cazalla tras una escorrentía motivada por las lluvias. Se trata de una pieza "de indudable valor", que "entronca con otros togados excavados en Baelo Claudia, Carteia y Utrera" y que "está siendo conservada, estudiada y difundida por los especialistas del Museo tras recibir un primer tratamiento de limpieza que garantiza su integridad".

El hallazgo de la pieza por parte de dos vecinos

La escultura del togado ha podido ser recuperada gracias a la colaboración vecinal y posteriormente institucional, desarrollada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, que posibilitó la exitosa extracción de la pieza del compacto terreno en el que se encontraba incrustada. El descubrimiento se produjo cuando dos vecinos se percataron de que las lluvias habían sacado a la luz un gran fragmento de lo que podía ser una escultura ataviada con algún tipo de túnica o toga y un calzado cerrado. Procedieron entonces a avisar a la Delegación Territorial de Cultura de Sevilla, que dio parte al cuerpo especializado del Seprona de la Guardia Civil para que este custodiase ‘in situ’ la obra, evitando así su pérdida hasta que pudiese ser valorada y extraída por los arqueólogos de la Junta de Andalucía.

El Arqueológico de Sevilla incorpora la escultura de un togado romano hallada en La Puebla de Cazalla / consejeria de cultura y patrimonio

Tras una inspección ocular por la Consejería de Cultura y Patrimonio, y ante la imposibilidad de llevar a cabo la extracción manual de la pieza dadas sus dimensiones y su peso, el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla puso a disposición del equipo de arqueólogos los medios mecánicos necesarios para extraer, transportar y custodiar la pieza, tales como un vehículo todoterreno ‘pick-up’, una pala excavadora y materiales protectores. Una vez concluida la inspección del terreno en busca de elementos que pudiesen ayudar en la contextualización de la pieza, se procedió a su levantamiento y posterior traslado seguro: primeramente, la pieza reposó en las instalaciones de la Policía Local de La Puebla. Una vez paletizada, ahora se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla, en el término municipal de La Rinconada.

Tras recibir un primer tratamiento de limpieza para garantizar su conservación, el togado será sometido a estudios científicos que permitan ajustar su cronología y contexto, ya que no han podido ser determinados aún al no haberse hallado en su entorno inmediato materiales cerámicos que pudiesen permitir una datación. La pieza representa una figura masculina, con la pierna derecha flexionada, lo que la dota de una sensación de movimiento. A sus pies tiene un elemento cilíndrico. La parte trasera es plana y está tallada de forma parcial solo en su parte inferior, al estar pensada, muy probablemente, para permanecer adosada a una pared. Las estatuas de togados eran una representación común en la Bética romana, toda vez que formaban parte de la decoración pública de ciudades y villas, como símbolo de ostentación de la clase dirigente local.

La hipótesis de los conservadores

Los conservadores de la Consejería de Cultura que participaron en el hallazgo, Marciala Mateos y Juan Antonio Pedrajas Pineda, quien también ha participado en la presentación de la pieza, es que, dada la gran envergadura que presenta el hallazgo, el togado debió ser trasladado a la ubicación en el que fue hallado desde un punto no muy lejano, con el objetivo de servir de refuerzo del terreno, y que dicho desplazamiento tuvo que hacerse en un tiempo no reciente, dado que estaba muy incrustado en el terreno compacto.

En todo caso, más allá del innegable valor patrimonial de la pieza, la importancia del hallazgo debe situarse en una rápida y firme actuación de la ciudadanía, que procedió con celeridad y compromiso "a dar la voz de alarma para que la administración competente en materia de protección del patrimonio artístico, la Junta Andalucía, actuara con diligencia", aseguraba la consejera de Cultura. A esta circunstancia se suma, "el ejemplo de buenas prácticas de salvaguarda del patrimonio histórico andaluz" que ha supuesto la estrecha colaboración institucional, entre el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla y el Gobierno Andaluz, "indispensable para garantizar el rescate y la protección de este bien arqueológico".

El Museo Arqueológico de Sevilla se mantiene como una institución cultural viva, receptora de fondos arqueológicos procedentes de prospecciones, excavaciones y hallazgos en la provincia de Sevilla, que viene creciendo, a un ritmo aproximado de 37 piezas anuales de diversa tipología y cronología. Entre estas incorporaciones, "los hallazgos fortuitos resultan excepcionales", ha asegurado Del pozo. De tal manera que resulta "muy relevante destacar la historia de éxito de esta extracción", ya que demuestra que "la cadena de custodia y los protocolos andaluces de actuación están bien definidos, son eficaces y funcionan correctamente", ha concluido.