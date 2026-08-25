Un interno reacciona con "extrema violencia" y deja varios funcionarios heridos en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla

La organización sindical ACAIP-UGT ha denunciado este martes, 25 de agosto, un grave episodio ocurrido en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, donde varios trabajadores resultaron heridos tras ser agredidos por un interno que reaccionó con "extrema violencia" cuando iba a ser reducido.

Según ha concretado el sindicato en un comunicado, si bien varios funcionarios resultaron lesionados, una trabajadora, además, recibió insultos machistas y escupitajos durante el incidente.

Incidente en el Módulo 4

Los hechos, prosiguen, sucedieron en el Módulo 4, cuando el interno, antes del reparto de la cena comenzó a "molestar al resto de internos gritando por el teléfono".

Ante los requerimientos de una funcionaria para que depusiera su actitud y bajara la voz, el interno "respondió con continuos insultos, amenazas y expresiones de carácter machista e intimidatorio".

El sindicato refiere que el parte de hechos recoge que el interno llegó a manifestar expresamente amenazas contra los funcionarios, "manteniendo una actitud cada vez más agresiva".

Traslado al módulo de aislamiento

Finalmente y ante la "persistencia" de su actitud, fue trasladado hacia el módulo de aislamiento, si bien en el transcurso consiguió zafarse de las funcionarias que lo acompañaban y salió corriendo.

Al ser detenido por otros trabajadores, adoptó una "actitud de combate" y golpeó fuertemente a otros trabajadores. Una vez reducido, lanzó además un escupitajo dirigido al rostro de una funcionaria.

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La organización sindical ha insistido en que los hechos son "especialmente graves" y ha lamentado que los trabajadores del referido centro "tengan que afrontar situaciones de esta magnitud sin contar con los medios humanos y materiales adecuados para garantizar su seguridad".