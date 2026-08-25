La sátira de Malacara sobre el fin del 'chollo' de los influencers: "Tienen que repetir el modelito del año pasado en la Feria"

"Que dicen que lo de los influencers ya está demodé, que por lo visto se le acabó el rollo", arranca el vídeo con el que la cuenta de humor andaluz Malacara (@malacarasev, con cientos de miles de seguidores en Instagram) ha vuelto a hacer reír (y pensar) a su comunidad. Detrás del perfil está un creador graduado en comunicación audiovisual, conocido por sus reflexiones cómicas y sus andalusian quotes sobre los tópicos, el habla y las costumbres de Sevilla y Andalucía.

En esta ocasión, la diana es el mundo influencer y su presunto fin de ciclo. Según relata Malacara en tono de crónica burlona, las marcas —"que son las que pagan la conviá"— habrían "cerrado el grifo": se acabaron los viajes a Bali y las recomendaciones patrocinadas de turno. "Por ahora que se salte", ironiza sobre el destino que antes se presentaba como imprescindible.

Feria de Abril de Sevilla, epicentro de la sátira

El vídeo dedica parte de su metraje a la próxima Feria de Abril, terreno abonado para el postureo influencer en Sevilla. Malacara asegura que este año "para la próxima feria de brillar no les compren modelito nuevo, que tienen que repetir el del año pasado", y remata con un "que claro, no es lo mismo" cargado de retintín. El rebujito, añade, correrá también de su bolsillo, "como está el rebujito, de prohibitivo". Ni siquiera el alojamiento se libra de los recortes: el alquiler vacacional, dice, llegará "sin piscina ni nada".

La lista de sacrificios, siempre según el guion de Malacara, no termina ahí. Caen las tartas de queso con topping, las burgers con salsas picantes, el pan de colores —azul, verde o morado— y hasta el açaí a 12 euros, del que bromea: "Se han cargado además el açaí, el macho, de 12 euros". Sobreviven, eso sí, las burgers de pan negro, aunque "si no lleva chipirones" ya no cuentan como tendencia.

Camisetas de fútbol también "para afuera"

El repaso satírico se cierra con el armario futbolero del influencer tipo: la camiseta rosa de Messi en el Inter Miami, la amarilla de Cristiano Ronaldo —de la que Malacara opina sin filtros que "es de tener muy poco gusto"— y la equipación del PSG. Todas, remata, "van para adelante", es decir, a la saca de lo que ya no se lleva. El vídeo termina con un guiño a la falta de rigor de la fuente: "Todo eso va afuera, según lo que hemos podido enterar esta mañana".

El vídeo llega en pleno debate real sobre el desgaste del sector: estudios recientes del sector publicitario apuntan a una saturación de contenido patrocinado y a un hartazgo creciente de la audiencia hacia los creadores asociados al lujo y la ostentación, un contexto que explica por qué la broma de Malacara ha conectado con buena parte de sus seguidores.