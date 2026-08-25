Sevilla se prepara para una noche de eclipse: hora, dónde verlo y cómo observarlo

España volverá a mirar al cielo apenas dos semanas después del eclipse solar del 12 de agosto. En la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026 tendrá lugar un eclipse parcial de Luna visible desde todo el país, un fenómeno que podrá contemplarse a simple vista y sin necesidad de utilizar gafas especiales, según la información del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El eclipse será especialmente llamativo porque estará muy cerca de ser total. Alcanzará una magnitud de 0,93, lo que significa que aproximadamente el 93% del disco lunar quedará cubierto por la sombra de la Tierra durante el momento de máxima ocultación.

¿A qué hora empieza el eclipse lunar del 28 de agosto?

La fase parcial comenzará alrededor de las 04.34 horas de la madrugada. A partir de ese momento, la sombra terrestre irá avanzando progresivamente sobre la superficie de la Luna.

El momento más importante llegará aproximadamente a las 06.12 horas, en horario peninsular, cuando el eclipse alcance su máximo y cerca del 93% de la Luna quede dentro de la sombra terrestre.

Estas son las horas clave para seguir el fenómeno:

04.34 horas: comienza la fase parcial.

comienza la fase parcial. 06.12 horas aproximadamente: máximo del eclipse.

máximo del eclipse. Durante las horas siguientes, la Luna irá saliendo progresivamente de la sombra terrestre, aunque en algunas zonas de España se ocultará por el horizonte antes de que finalice por completo la fase parcial.

¿Dónde se podrá ver mejor el eclipse en España?

El eclipse podrá observarse desde toda España, siempre que las condiciones meteorológicas permitan ver el cielo y no haya una nubosidad importante.

Sin embargo, la visibilidad no será exactamente la misma en todo el territorio. Según el Instituto Geográfico Nacional, en el centro y este de la Península, Baleares y Melilla, la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial.

La situación será más favorable en buena parte del oeste peninsular, Canarias y Ceuta, donde la Luna permanecerá sobre el horizonte durante más tiempo y será posible seguir una mayor parte del fenómeno.

¿Se podrá ver el eclipse lunar desde Andalucía?

Sí. Toda Andalucía podrá observar la fase parcial del eclipse lunar, siempre que el cielo esté despejado.

Además, por su posición geográfica en el sur y oeste de la Península, buena parte de la comunidad contará con unas condiciones especialmente favorables para seguir el fenómeno durante la madrugada. Para verlo mejor conviene buscar un punto con el horizonte despejado y poca contaminación lumínica, especialmente teniendo en cuenta que el eclipse se desarrollará cuando la Luna se encuentre cada vez más baja.

Mapa de España para visualizar el eclipse lunar. / IGN

¿Hace falta utilizar gafas para ver un eclipse lunar?

No. Esta es una de las principales diferencias respecto al eclipse solar del 12 de agosto.

Un eclipse lunar puede observarse directamente a simple vista sin ningún riesgo para los ojos. No son necesarias gafas de eclipse, filtros solares ni ningún otro tipo de protección. Quienes quieran apreciar mejor los detalles pueden utilizar unos prismáticos o un telescopio.

¿Qué es un eclipse lunar parcial?

Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre nuestro satélite.

En un eclipse total, toda la Luna entra en la zona más oscura de esa sombra, conocida como umbra. En un eclipse parcial, solo una parte del disco lunar queda cubierta.

El eclipse del 28 de agosto será especialmente profundo. Con una magnitud de 0,93, la sombra terrestre cubrirá alrededor del 93% de la Luna, dejando únicamente una pequeña parte iluminada directamente por el Sol. El resultado será una imagen muy próxima a la de un eclipse total.

Consejos para ver el eclipse lunar del 28 de agosto

Para disfrutar del fenómeno no hará falta ningún equipo especial. Bastará con localizar un lugar con buena visibilidad hacia el horizonte, poca iluminación artificial y, sobre todo, cielos despejados. También será recomendable acudir al punto de observación con antelación, ya que el momento de máxima ocultación llegará poco después de las seis de la mañana y se producirá cerca del amanecer.

El eclipse no será exclusivo de España. Según el IGN, podrá observarse en alguna de sus fases desde amplias zonas de Europa, África, el oeste de Asia y América.

Así, la madrugada del 28 de agosto de 2026 ofrecerá una nueva cita astronómica destacada: un eclipse parcial de Luna visible desde toda España, sin necesidad de protección ocular y con un 93% del satélite cubierto durante su punto máximo.