Tres detenidos en Estepa con dos pistolas y más de 20.000 euros en efectivo en su coche

Tres personas han sido detenidas en Estepa (Sevilla) por componentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Osuna como presuntas autoras de un delito de tenencia ilícita de armas, después de que los agentes localizaran en el interior de su vehículo dos pistolas semiautomáticas de calibre 9 mm, más de 50 cartuchos de munición, dos navajas de grandes dimensiones, una defensa extensible y más de 20.000 euros en metálico.

Intervención de la Guardia Civil en la A-92

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes acudieron a auxiliar a un vehículo en la autovía A-92 a su paso por Estepa, cuando se percataron de la existencia en las inmediaciones de un vehículo sospechoso, de manera que procedieron a identificar a sus ocupantes y al registro del mismo.

De esta manera, han hallado dos armas cortas y gran cantidad de munición, así como gran cantidad de dinero en metálico el cual portaba uno de los identificados.

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Por todo ello, una Patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Osuna ha procedido a la instrucción de diligencias por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas, y por el que podrán enfrentar a penas de prisión.