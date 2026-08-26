Cierra una clínica de fertilidad en Sevilla: cómo recuperar el dinero del tratamiento

Los afectados por Ovoclinic en Sevilla tienen derecho a reclamar el reembolso de la parte del tratamiento de reproducción asistida que no hayan recibido. FACUA Sevilla informa de que también pueden exigir la devolución completa si el proceso, aunque ya hubiera empezado, pierde su razón de ser porque debe reiniciarse al acudir a un centro distinto.

El cierre de la clínica ubicada en la capital hispalense ha dejado a numerosos clientes con tratamientos pagados y sin comenzar o con procesos ya iniciados pero sin finalizar. La situación se conoce después de que el establecimiento cerrase sin previo aviso, según han trasladado los afectados.

Qué pueden reclamar los pacientes tras el cierre de Ovoclinic en Sevilla

El cierre del centro sevillano se produce poco después de que también cerrase la clínica que la empresa posee en Madrid. Ovoclinic cuenta además con establecimientos en Marbella y Ceuta, según la información trasladada por la asociación. Algunos afectados han explicado que la firma les ha ofrecido continuar el tratamiento en alguno de los centros que mantiene abiertos. Ante esa opción, FACUA Sevilla recuerda que aceptar el traslado es completamente voluntario para los pacientes.

La asociación sostiene que, si los usuarios deciden no continuar el proceso en otro centro, Ovoclinic está obligada a devolver el dinero correspondiente. Esa devolución debe cubrir el tratamiento abonado que no se haya prestado o la parte proporcional de los servicios pendientes.

FACUA añade que la empresa debe cumplir los compromisos adquiridos con sus clientes. Por ello, si finalmente no va a prestar los servicios contratados, debe reintegrar el importe de los tratamientos o la parte de estos que no se haya realizado.

Para iniciar el proceso, FACUA Sevilla recomienda a los afectados presentar una reclamación en la que exijan el cumplimiento de las obligaciones de la empresa. La reclamación debe servir para reclamar la devolución que corresponda según el estado del tratamiento.

La asociación también se dirige a quienes pagaron mediante una financiación bancaria vinculada al contrato firmado con la clínica. En estos casos, aconseja reclamar a la entidad bancaria con la que se suscribió el préstamo, informar del cese de actividad del centro y exigir la paralización del cobro de los recibos.

FACUA aconseja además solicitar la historia clínica. Según explica, este documento puede ser necesario para reclamar el crédito de la parte del tratamiento no realizado si la empresa entra en concurso de acreedores.

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La organización pide igualmente conservar toda la documentación relativa a los pagos y al contrato. Esa documentación debe mantenerse hasta que los afectados hayan recuperado todo el dinero que les corresponda.