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Detenido en el aeropuerto de Sevilla con un kilo y medio de cocaína en el organismo

El detenido, que procedía de Guinea Conakry y había realizado escala en Marruecos, transportaba más de un centenar de cápsulas de cocaína ingeridas

Vídeo | Detenido en el aeropuerto de Sevilla con un kilo y medio de cocaína en el organismo

Vídeo | Detenido en el aeropuerto de Sevilla con un kilo y medio de cocaína en el organismo

El Correo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Sevilla a un hombre de 51 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, después de descubrir que ocultaba en el interior de su organismo cerca de kilo y medio de cocaína, repartida en más de un centenar de cápsulas. La actuación se enmarca en la denominada Operación Conakry, desarrollada en el marco de los dispositivos policiales establecidos para prevenir y combatir la introducción de sustancias estupefacientes a través del aeropuerto de Sevilla.

Más de un centenar de cápsulas ingeridas

Tras diversas gestiones de investigación y control, los agentes centraron su atención en un pasajero procedente de Guinea Conakry que había realizado escala en Marruecos. Durante las comprobaciones realizadas, los policías detectaron diversos indicios que apuntaban a que el viajero pudiera estar transportando sustancias estupefacientes en el interior de su organismo.

Ante las sospechas, se realizaron las gestiones oportunas para la práctica de las correspondientes pruebas radiológicas en un centro hospitalario, que confirmaron la presencia de más de un centenar de cápsulas en el interior de su organismo.

Cerca de kilo y medio de cocaína intervenida

Una vez completada la expulsión de las cápsulas, se comprobó que contenían cocaína, interviniéndose en total cerca de kilo y medio de esta sustancia estupefaciente.

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El detenido permaneció ingresado en el centro hospitalario hasta completar el proceso de expulsión, debido al grave riesgo que este método de transporte supone para la vida. Finalizadas las actuaciones policiales y tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial, se decretó su ingreso en prisión.

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