El nuevo mapa de las líneas de Tussam que cambian de parada en septiembre en Sevilla por la llegada del tranvibús al centro

El tranvibús será el medio de transporte público protagonista del centro de Sevilla desde el 28 de septiembre, cuando está previsto que estén acabadas las obras. Y como ya anunció el Ayuntamiento de Sevilla, dentro de un mes Tussam sufrirá cambios importantes para adaptar la llegada de esta nueva línea hasta la Plaza del Duque (ahora mismo lo hace hasta el Prado de San Sebastián). Esto implicará cambios en las paradas, sobre todo en las terminales de algunas líneas, así como la ubicación de nuevas. El nuevo reparto afecta principalmente a Ponce de León, Puerta Osario, el Prado de San Sebastián, La Campana y la Alameda de Hércules. Se traduce en que en total habrá más de 850.000 viajeros afectados al mes por "una de las reestructuraciones de transporte público más importantes de las últimas décadas en Sevilla", tal como la definió el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel.

Según los datos oficiales difundidos hasta ahora por parte de la delegación de Movilidad, uno de los principales cambios se producirá en Ponce de León, que dejará de concentrar tantas líneas como hasta ahora. Allí, como pudo comprobar El Correo de Andalucía, ya se han colocado dos nuevas paradas del tranvibús, de un tamaño muy superior a las normales. Allí, en Ponce de León, permanecerán las líneas 10, 12, 24 y 32, mientras que las líneas 11, 15, 16 y 20 pasarán a tener su cabecera en Puerta Osario. De este modo, esta última zona ganará peso dentro de la red de Tussam y asumirá parte de los servicios que hasta ahora terminaban más al interior del centro.

Interior de una de las nuevas paradas del tranvibús instalándose en la calle Imagen / Marina Casanova

También cambiarán de ubicación otras líneas. La 27 pasará a tener su cabecera en el Prado de San Sebastián, mientras que la 13 terminará en La Campana y la 14 mantendrá su terminal en la Alameda de Hércules. El cambio más destacado será, no obstante, el del propio Tranvibús: la TB1 dejará de finalizar en el Prado y prolongará su recorrido desde Santa Justa hacia Ponce de León, Imagen y, finalmente, la Plaza del Duque.

Así, el eje entre Santa Justa y el centro queda reforzado por el Tranvibús y las líneas convencionales se repartirán entre distintos puntos de intercambio en el entorno del Casco Antiguo. La operación permitirá, además, reducir la concentración de autobuses en Ponce de León y trasladar parte de las cabeceras hacia otras zonas como Puerta Osario, el Prado, la Alameda y La Campana. Lejos del centro, la línea 60 se mantendrá igual, aunque el Ayuntamiento explicó que se planteaba que utilizara los carriles del tranvibús para agilizar la conexión Sevilla Este-Hospital Macarena.

Así quedan las líneas de Tussam de Duque, Prado, Ponce de León o Campana

Con la nueva reorganización, Tussam desconcentra Ponce de León y reparte varias líneas hacia Puerta Osario, Prado, Campana y Alameda, y reserva el eje Santa Justa-Ponce-Imagen-Duque para que el Tranvibús penetre hasta pleno centro.

Zona por zona, quedaría de la siguiente manera. Ponce de León pasa de ser una gran terminal de autobuses a quedarse con solo cuatro líneas -10, 12, 24 y 32- además de la TB1. La 10 es la de Ponce de León - San Jerónimo, que pasa por toda la Macarena. La 12 es la de Ponce de León - Pino Montano. La 24 tiene el recorrido entre Ponce de León y Juan XXIII - Palmete. Y la 32 es la que conecta Ponce de León y el Polígono Sur, con parada en la estación de Santa Justa y trayecto por Nervión.

En el caso de Puerta Osario, pasa de ser zona de paso a asumir cuatro cabeceras, las de las líneas 11, 15, 16 y 20. La línea 11 era la que iba desde Ponce de León hasta Los Príncipes, que ahora se traslada a Puerta Osario como cabecera. La línea 15 era la de Ponce de León - San Diego. La 16 era la de Plaza San Jerónimo de Córdoba - Valdezorras, que cruza la Avenida de Miraflores, la Avenida San Juan de La Salle y Pino Montano. Y la línea 20 es la de Ponce de León - Polígono San Pablo, que recorre Kansas City, Arroyo, Jerusalén o Tesalónica.

Movilidad · Sevilla Así se reorganiza Tussam con la llegada del Tranvibús al Duque El nuevo eje del TB1 hacia el centro Torreblanca

y Sevilla Este origen del corredor Santa Justa nodo ferroviario José Laguillo nueva fase Amador de los Ríos nueva fase Ponce de León intercambio Imagen acceso al centro Plaza del Duque nueva terminal TB1 El TB1 deja de terminar en el Prado: prolonga su recorrido desde Santa Justa hasta el Duque. La línea completa tendrá 17 paradas y conectará Torreblanca y Sevilla Este con el centro. Nuevo reparto de cabeceras Prado de San Sebastián La línea 27 traslada aquí su terminal. El TB1 deja el Prado y continúa hasta el Duque. 27 Ponce de León Mantienen su cabecera en este punto cuatro líneas. 10 12 24 32 Puerta Osario Cuatro líneas pasan a operar desde aquí, con conexión por transbordo con el TB1 hacia el centro. 11 15 16 20 ↔ conexión con TB1 La Campana La línea 13 traslada su terminal a este punto del centro. 13 Alameda de Hércules La línea 14 mantiene su terminal actual en la Alameda. 14 Fuente: Ayuntamiento de Sevilla

En La Campana quedará la cabecera de la línea 13, que es la de Alameda - Pino Montano, una zona de paso de líneas del centro. A la Plaza del Duque llegará el tranvibús. Y en la Alameda de Hércules se queda la terminal de la línea 14, que tiene el recorrido entre la Alameda, Polígono Norte y Las Golondrinas. Pasa por la calle Feria, la Macarena y la Barzola.

Al Prado de San Sebastián, donde actualmente llega la TB1 provisionalmente, esta deja de tener parada allí y será la línea 27 la que termine en el Prado. La línea 27 es la que hacía el recorrido entre Sevilla Este y Ponce de León, pero el Ayuntamiento anunció que esta sería la que se trasladaría al Prado para cubrir el trayecto que hace ahora mismo el tranvibús y permite llegar a los vecinos de Sevilla Este hasta ese punto. Esta pasa por Los Arcos, Luis Montoto y Recaredo. "Refuerza la conexión de Sevilla Este con Nervión, San Bernardo y el principal intercambiador de transporte de la ciudad, con acceso al Metrocentro, la Línea 1 del Metro, Cercanías y numerosas líneas urbanas e interurbanas", destacó el Gobierno de José Luis Sanz. Además, también se puede llegar al Prado de San Sebastián desde Sevilla Este a través de la línea 22, que tiene parada en el apeadero de San Bernardo, la Avenida de Andalucía o Eduardo Dato.

¿Qué paradas tendrá el Tranvibús entre Santa Justa y el Duque?

El tranvibús, actualmente terminando las obras, permitirá en octubre llegar desde la estación de Santa Justa hasta la Plaza del Duque, y hacer el recorrido completo desde Sevilla Este en 35 minutos. Las nueve paradas serán las siguientes: Plaza del Duque (2), Imagen (2), Ponce de León (2), José Laguillo (1), Amador de los Ríos (1) y Santa Justa (1). En Santa Justa, frente al último andén de la fase anterior, se construirá otro en la avenida José Laguillo, en el frontal de la estación.

Mapa de las nuevas paradas del tranvibús desde Santa Justa a la Plaza del Duque / Marina Casanova

El tranvibús avanzará desde Santa Justa por la avenida José Laguillo, donde habrá dos carriles de circulación en ambos sentidos, hasta llegar a la calle Amador de los Ríos. Aquí, el carril sentido centro ocupa el primer tramo de la calle hacia Gonzalo de Bilbao y su cruce con Recaredo, donde se unirá con el carril de sentido contrario en Puñonrostro.

El sentido salida desde Puñonrostro se realiza con carril único, ocupando el carril derecho de Recaredo para girar hacia José Laguillo, y desde Puñonrostro hacia el centro histórico el carril bus segregado se va adaptando a los viarios existentes, siendo necesaria la bifurcación de los sentidos de circulación por las calles Escuelas Pías (con sentido hacia El Duque) y por la calle Jáuregui (con sentido hacia Santa Justa).

Esta bifurcación termina en la plaza Padre Jerónimo de Córdoba que se reurbaniza completamente, al igual que la plaza Ponce de León. El carril bus continúa con dos carriles de circulación en ambos sentidos por el eje que configuran las calles Juan de Mesa, Imagen, Laraña y Martín Villa, hasta llegar a la Plaza del Duque, rodeándola en el sentido horario. Esta circulación, en doble sentido, del eje Imagen-Laraña, se reducirá a un solo sentido en la calle Almirante Apodaca, donde, debido a su estrechez, la circulación será regulada mediante semáforos que permitirán el tráfico alternativo en dos direcciones compartiendo el único carril existente.