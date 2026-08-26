El pueblo de Sevilla de apenas 3.000 habitantes que tiene uno de los parques de agua gratuitos más curiosos de la provincia: con cubos, circuitos de flores gigantes y merenderos

Los parques acuáticos gratuitos se han convertido en las alternativas de ocio favoritas de sevillanos y visitantes para que los más pequeños puedan disfrutar del mejor ocio veraniego sin tener que pagar un solo euro. Es lo que ofrece el parque de agua de Albaida del Aljarafe, que cuenta con toda clase de juegos refrescantes para todas las edades.

Esta infraestructura entró en funcionamiento el pasado 4 de junio y se mantendrá disponible durante todo el verano para que los usuarios puedan resguardarse del intenso calor en este pequeño municipio de apenas 3.000 habitantes del Aljarafe sevillano.

Chorros, cubo gigante y lluvias artificiales en el parque de Albaida del Aljarafe

En este enclave, los ciudadanos encontrarán una enorme estructura con forma de flores de la que brotan de forma incesante chorros de agua.

A esto se suman un cubo gigante, lluvias artificiales y propulsores de agua perfectos para paliar las altas temperaturas mientras los niños se divierten.

Además, este enclave dispone de bancos con sombra y un merendero con mesas de madera para hacer un pícnic. Y junto al parque de agua, se ha renovado también un enorme parque de madera con juegos infantiles y zona de sombraje.

Un plan familiar para el verano en el Aljarafe sevillano

Todo ello ha hecho que el parque de agua de Albaida del Aljarafe se posicione como un plan perfecto para realizar en verano en familia.

Los juegos de agua de este parque están disponibles de lunes a domingo por las mañanas, de 12.00 a 14.00 horas, y por las tardes, de 18.00 a 18.45 horas y de 19.00 a 20.30 horas.

Entre las 18.45 y las 19.00 horas, por su parte, el circuito hace una parada de recuperación, por lo que los chorros de agua no estarán disponibles en ese tramo. "Rogamos no tocar el pulsador en descanso y en los momentos de agua, tocarlo con responsabilidad", ha señalado el Ayuntamiento de la localidad al respecto.