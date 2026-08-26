La ría de la Plaza de España de Sevilla vuelve a estar repleta de verdina apenas unos días después de su llenado

Una balsa de verdina y basura se acumula en la superficie de la ría de la Plaza de España. Pese a que hace apenas unas semanas se procedió al vaciado del emblemático estanque que recorre el monumento más visitado de la capital hispalense, su aspecto no invita a coger una barca y dar un paseo bajo los puentes del conjunto. El Ayuntamiento pide tiempo y asegura que en unos días volverá a su aspecto habitual.

El 24 de julio el Ayuntamiento de Sevilla comenzó las labores de reparación y mantenimiento de la ría que se realizan de forma periódica cuando se detectan problemas. En esta ocasión los esfuerzos se han centrado en la necesidad de resolver problemas de impermeabilización, fugas, grietas o deficiencias en juntas, fondos, laterales y bordes. También se han hecho mejoras para facilitar el vaciado.

En concreto, los trabajos se han centrado en una incidencia localizada en el tramo más próximo en el tramo más cercano a la Torre Sur, entre el paseo alto del Gran Peatón y la Avenida de Isabel la Católica. Para acometerlo, se ha trabajado en la ría durante casi dos semanas. Así mismo, para aprovechar el vaciado de la fuente, también se han acometido labores de limpieza integral del vaso de agua.

"El viernes o el sábado estará bien"

Fuentes municipales consultadas por El Correo de Andalucía explican que "no es raro". Estas voces detallan que la ría se llena con agua de pozo, que tiene "microorganismos y algas", la verdina que se ve en la parte superior. Así, los responsables de la Plaza de España esperan a culminar el llenado, para que estos restos biológicos "se queden flotando". Ahora, los profesionales "echan un producto para retirarlo, que tarda unos días".

Los trabajadores de la Plaza de España han terminado este miércoles de repartir este producto por la ría, una vez haga efecto, volverán los animales a este espacio. "El viernes o el sábado estará bien", aseguran desde el equipo de José Luis Sanz. Para tratar estos microorganismos, los empleados municipales utilizan "una especie de cloro menos agresivo" para que los animales puedan habitar sin riesgo.

Las críticas no han tardado en llegar por parte de la oposición al ver estado actual que presenta la ría. Desde el PSOE de Sevilla lamentan el aspecto "apenas 12 días después de su llenado". "Por mucho que sorprenda, la suciedad se expande por todo el agua", aseguran en un mensaje compartido en sus redes sociales. Además, los socialistas lo definen como "otro capítulo más para el libro de los desastres de Sanz".

La actuación ha formado parte del programa de conservación y mantenimiento que el Ayuntamiento desarrolla de manera continuada en uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. El objetivo era actuar de forma preventiva y reparar daños puntuales o responder con rapidez ante desperfectos, situaciones de urgencia o actos vandálicos. Los trabajos afectan también a la fuente y los elementos cerámicos, cerrajería y piedra.