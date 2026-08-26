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Robles pone en valor desde Sevilla la preparación y profesionalidad del Ejército de Tierra

Robles visita el Cuartel General de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, en Sevilla.

Robles visita el Cuartel General de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, en Sevilla. / FUTER

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Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este miércoles el Cuartel General de la Fuerza Terrestre (FUTER), ubicado en Sevilla, desde donde se dirige y coordina al 80% del Ejército de Tierra y se prepara al personal que participa en operaciones dentro y fuera de España.

Durante la visita, Robles ha destacado la "gran labor" que desarrolla este órgano y la profesionalidad de los militares destinados en él, responsables de planificar y coordinar la preparación de las estructuras operativas del Ejército de Tierra.

"Desde este Cuartel General se realiza esa labor de dirección, de planificación y de coordinación, y quería venir a agradecérselo personalmente y a transmitirles el orgullo que tenemos de nuestras Fuerzas Armadas", ha señalado la ministra.

Robles visita el Cuartel General de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, en Sevilla.

Robles visita el Cuartel General de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, en Sevilla. / FUTER

La titular de Defensa también ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde Sevilla para preparar al personal destinado a misiones en el exterior, así como el apoyo al Mando Operativo de Canarias en Ceuta y la gestión de efectivos militares cuando son necesarios ante situaciones de emergencia.

En este sentido, Robles se ha referido especialmente a la participación del Ejército de Tierra en las labores de control y extinción de incendios cuando el nivel de emergencia requiere su activación como apoyo a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Según la ministra, este tipo de intervenciones ponen de manifiesto que "la profesionalidad, la coordinación y el trabajo en equipo" son claves en la actuación de las Fuerzas Armadas ante cualquier escenario.

Preparar unidades para operaciones

Entre las principales responsabilidades de la Fuerza Terrestre se encuentra dirigir la preparación de sus unidades y generar los mandos y efectivos que puedan ser requeridos para incorporarse a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

Su trabajo incluye la formación y el adiestramiento del personal para garantizar que pueda ser desplegado cuando sea necesario en cualquier operación militar.

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El Cuartel General también se encarga de preparar cuarteles generales de nivel división y de niveles inferiores, además de participar en la planificación, conducción y ejecución de misiones específicas, operaciones, planes operativos y ejercicios militares.

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