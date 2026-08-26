Así es el proyecto del centro de reparación de motores de Ryanair autorizado en el Puerto de Sevilla: tendrá un banco de pruebas y talleres para desmontaje y ensamblaje

El centro de reparación de motores de Ryanair en el Puerto de Sevilla estará conformado por un complejo de edificios y naves que permitirá la revisión y tratamiento de hasta 200 unidades al año. El diseño autorizado por la Junta de Andalucía está planteado para realizar todo el proceso completo desde la recepción de los motores hasta su desmontaje, sustitución de piezas y posterior fase de pruebas antes de su envío para que puedan volver a emplearse. Queda aún la confirmación oficial de Ryanair con los plazos y ritmos de ejecución del proyecto diseñado.

El complejo, que creará en torno a un millar de puestos de trabajo y en el que se invertirán 290 millones de euros, permitirá un circuito en forma de U para completar el proceso completo de reparación del motor hasta pasar a un espacio reservado para la realización de los ensayos y pruebas de los motores. Todo esto dentro de un complejo de 94.320 metros cuadrados de instalaciones sobre una superficie de 26.254 metros cuadrados según el diseño presentado por la filial Negocios Raisebser. La inversión global del proyecto podría superar los 500 millones de euros.

Casi 200 motores del tipo Turbofan realizarán al año un complejo proceso que requiere de mano de obra especializada, según el propio diseño. Las unidades llegarán completas a una zona de carga y descarga donde serán desmontadas las piezas. Posteriormente, se realizará una limpieza y revisión de cada una de ellas. A esta fase le seguirá un plan de pruebas y las reparaciones previas al reensamblaje del motor. Una vez finalizado pasarán al banco de pruebas donde se realizará el Engine Test Cell.

El complejo de edificios

El primer edificio está centrado en la prueba de los motores. En esa parte se habilitará una gran nave para preparar los motores y un espacio acotado como banco de pruebas con una compleja instalación para comprobar el correcto funcionamiento. Esta nave cuenta con un sistema de admisión de aire, una zona de anclaje para realizar las pruebas, un sistema de descarga y evacuación de gases y una zona reservada a los sistemas auxiliares de ensayos. De forma protegida habrá una sala de control desde la que se podrá supervisar toda la ejecución con una monitorización en tiempo real de los parámetros operativos del motor.

Una segunda nave se habilitará para el proceso de revisión general de los motores. Allí se realizará su desmontaje en piezas individuales y una vez reparado se realizará el montaje. Las piezas desmontadas se desvían a otro espacio centrado en la limpieza y almacenaje de los distintos componentes. El tercer espacio está formado por una nave logística para procesamiento de las piezas. Ahí se separan las aptas para su reparación y aquellas no aptas que son eliminadas y retiradas. El complejo se completa con edificios de usos administrativos, Dado que el proceso es completo, el espacio habilitado en el Puerto de Sevilla contará con una zona urbanizada para carga y descarga donde llegará los vehículos pesados que transportarán los motores antes y después del inicio de reparación.

Un proyecto acelerado

La empresa Ryanair barajó distintas opciones. En el caso de Sevilla hubo más de dos años de trabajo "discreto" en paralelo a las conversaciones abiertas con otras 20 localizaciones, como Italia, Polonia, República Báltica y República Checa, entre otras, que también habían pujado para albergar este centro de reparación de motores.

Finalmente, tras analizar varias ubicaciones, la empresa, en coordinación con las administraciones implicadas, inició los trámites para su instalación en el Puerto de Sevilla. Dada la envergadura del proyecto recibió el impulso de la unidad aceleradora de proyectos de la Junta de Andalucía que ha permitido agilizar todo el expediente hasta su finalización esta semana con la publicación en el BOJA por parte de la Consejería de Sostenibilidad. La empresa tiene cuatro años para culminar la ejecución del proyecto de acuerdo con la autorización aunque el anuncio definitivo con los plazos y previsiones debe aún producirse.