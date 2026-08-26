Sevilla es una de las ciudades más caras de España para mantener un pequeño negocio: levantar la persiana cuesta 121 euros al día

Un autónomo que tenga un local alquilado y que trabaje solo en Sevilla -esto es, sin trabajadores a su cargo- tiene que asumir, de media, unos gastos de 121 euros al día. Es una de las provincias donde más caro es levantar la persiana, ya que se encuentra en el grupo de las cinco primeras de toda España, acompañada por Madrid, Barcelona, Málaga y La Coruña.

Según los datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), mantener un negocio supone afrontar un coste mensual de 2.880 euros. El gasto mayoritario se lo lleva el alquiler, con una media de 1.400 euros, mientras que al año hay que asumir 34.560 euros solo para cubrir los gastos básicos.

Málaga es la única provincia que supera a Sevilla en Andalucía. En este caso, el coste diario se eleva a los 124 euros al día. Por comunidades autónomas, Madrid y Cataluña son la que registran unos gastos más elevados, al llegar a los 125 euros en ambos casos de media. Extremadura es la que tiene una cifra más baja, con 96 euros por jornada.

Jaén, la más barata de Andalucía

En el otro lado de la balanza se sitúa Jaén, que no supera los 100 euros (se queda en los 96). En la parte baja de la tabla acompañan a esta provincia Huelva y Almería, con un gasto precisamente de 100 euros al mes.

Este estudio de UPTA hace el cálculo basándose en una actividad media de 5,5 días semanales, con lo que el pequeño negocio permanece abierto aproximadamente 286 días al año. La media andaluza se encuentra por debajo de la sevillana, con 30.960 euros de costes estructurales anuales que equivalen, por tanto, a unos 108 euros por cada jornada de apertura.

"Esto significa que cada mañana que el autónomo levanta la persiana ya tiene que afrontar alrededor de 108 euros de gastos antes de empezar a generar renta para sí mismo. No es salario ni beneficio, sino el coste de poder abrir y trabajar", ha señalado la organización en una nota de prensa.

El principal coste, el alquiler del local

El local constituye el principal coste en Andalucía, como supone en el resto de España". Con un alquiler de referencia de 1.100 euros mensuales, supone 13.200 euros al año y representa cerca del 43% de toda la estructura analizada", ha añadido UPTA. Así, si sumamos arrendamiento, cotización al RETA y electricidad, estos tres conceptos alcanzan los 19.800 euros anuales, alrededor del 64% de todos los costes.

"A estos gastos se añaden otros que, individualmente, pueden parecer menores, pero acumulados tienen un peso considerable: gestoría, seguros, comunicaciones, mantenimiento, servicios bancarios, limpieza, seguridad, herramientas digitales, tasas y reposición de equipos", indica.

Se trata de negocios sin trabajadores contratados

Todo ello, sin tener asalariados. "Estamos hablando exclusivamente de la estructura necesaria para que una sola persona autónoma pueda desarrollar su actividad", ha señalado. Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha destacado que “cada mañana que un pequeño negocio andaluz levanta la persiana empieza con más de 100 euros de gastos. Antes de generar renta para sí mismo tiene que pagar el local, la Seguridad Social, la energía, los seguros, la gestoría y toda la estructura necesaria para poder trabajar”.

“Por eso no podemos analizar la situación de los autónomos únicamente a partir de su facturación. En el supuesto que hemos analizado hablamos de cerca de 31.000 euros al año sin tener un solo trabajador contratado. Esa es la presión económica de partida que soportan muchos pequeños negocios antes de obtener un euro por su propio trabajo”, ha concluido.