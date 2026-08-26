Sevilla se suma a la concentración de apoyo a Ceuta convocada para el 2 de septiembre
El alcalde José Luis Sanz anuncia la adhesión del Ayuntamiento de Sevilla a la concentración en apoyo a Ceuta, que tendrá lugar a las 20:00 horas el Día de Ceuta
El Ayuntamiento de Sevilla se sumará el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de solidaridad y apoyo a la ciudad autónoma.
La concentración tendrá lugar a las 20.00 horas, según ha anunciado este miércoles el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha trasladado el respaldo del Consistorio hispalense a los ceutíes.
"Desde el Ayuntamiento de Sevilla nos sumaremos el 2 de septiembre, Día de Ceuta, a la concentración convocada por la FEMP como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta", ha señalado el alcalde.
Además, Sanz ha avanzado que el Gobierno municipal elevará una propuesta al próximo Pleno del Ayuntamiento, que se celebrará durante el mes de septiembre, para expresar también institucionalmente este apoyo.
El alcalde ha cerrado su mensaje trasladando "un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos ceutíes".
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