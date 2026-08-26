Sevilla tendrá su primera quedada para ‘farmear aura’ en la Plaza de España: fecha, horario y premio de 100 euros

Sevilla se prepara para vivir su primera gran quedada para ‘farmear aura’, una de las tendencias más virales entre los usuarios jóvenes de TikTok. La cita será el próximo 1 de septiembre, a las 19.00 horas, en la Plaza de España, donde está previsto que se celebre una particular batalla de aura abierta a participantes y curiosos.

La convocatoria ha sido difundida a través de redes sociales con un mensaje directo: “¡Ven y demuestra tu aura!”. La propuesta traslada al espacio público un fenómeno nacido en internet y basado en medir, de forma simbólica y humorística, el carisma, la seguridad y la presencia de cada participante. El ganador se llevará un premio de 100 euros, según anuncia el cartel.

Cómo se compite en una batalla de aura

En este tipo de encuentros no hay golpes ni competición física. Los participantes se colocan frente a frente y tratan de imponerse al rival mediante poses, miradas, gestos, pasos de baile o movimientos exagerados que ya forman parte del lenguaje de TikTok. El público, con sus reacciones, aplausos y vídeos, acaba marcando quién ha ganado más “aura”.

La expresión ‘farmear aura’ procede del lenguaje de los videojuegos. “Farmear” significa repetir acciones para acumular puntos o recursos, mientras que el “aura” se ha convertido en redes en una especie de puntuación imaginaria asociada a la actitud y la capacidad de impresionar. Así, alguien puede “ganar aura” con una actuación llamativa o perderla si el momento resulta torpe o incómodo.

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La de Sevilla se suma a otras quedadas similares celebradas en ciudades españolas, donde este fenómeno ha empezado a saltar de la pantalla a la calle. La Plaza de España será ahora el escenario elegido para comprobar hasta dónde llega esta moda viral en la capital andaluza.