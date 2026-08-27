El Ayuntamiento de Sevilla cierra uno de los albergues de la Macarena y abre tres espacios de menor tamaño para personas sin hogar en otros barrios

El Ayuntamiento de Sevilla ha culminado este mes la primera fase de su plan de reordenación de las plazas para personas sin hogar concentradas en su mayor parte en la Macarena. El centro de baja exigencia del Hogar Virgen de los Reyes, donde unas 40 personas pasaban la noche diariamente, ha cerrado sus puertas. En su lugar, se ha iniciado la puesta en servicio de una red de tres microcentros, con una veintena de plazas, que se han repartido por distintos puntos de la ciudad. La siguiente fase será una reducción de las plazas existentes en el gran albergue municipal en Perafán de Ribera con el objetivo de que tenga un 40% menos de plazas, es decir que pase de 185 a unas 74

El pasado verano, el Ayuntamiento licitó el servicio de gestión de tres centros de alta tolerancia (CAT) para personas en situación de exclusión social y sin hogar, con una duración de dos años, un contrato que fue adjudicado a finales de noviembre a la UTE CAT 26-28 DOC 2001 SL-Aossa Global SA y aprobado por la Junta de Gobierno. El importe final fue de 7,1 millones de euros, 400.000 euros por debajo del presupuesto base de licitación, esto es, una bajada del 5%. Precisamente Aossa Global fue la adjudicataria del contrato para abrir el albergue de personas sin techo en Hytasa, que quedó rescindido en 2022 tras la fuerte oposición vecinal.

Tal y como establecía el contrato, durante los primeros cinco meses, los servicios se prestarán "preferentemente" en las instalaciones del Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes. Una vez transcurrido ese plazo, circunstancia que se ha producido este mes de agosto, se han puesto en marcha los tres locales que prestan servicio ininterrumpidamente de lunes a domingo, durante las 24 horas del día, en un plazo de dos años, tal y como ha adelantado ABC y ha podido confirmar este periódico.

Dentro del pliego se explica que la ubicación de estos tres locales será en Sevilla capital y que se exceptúan las siguientes áreas: distrito Macarena, Triana y Casco Antiguo, Polígono Sur, Polígono Norte, y Cerro-Amate. Y es que el Ayuntamiento ha acotado las zonas excluidas -entre ellas Cerro-Amate, aunque no se cita a San Jerónimo- a través del pliego de condiciones técnicas y ha sido la empresa adjudicataria la que ha propuesto los posibles inmuebles. Hay que tener en cuenta que esta está obligada, antes de comenzar las actuaciones de adecuación (si las hubiera) o de llevar a cabo la petición de las oportunas licencias, a presentar un informe a la persona responsable del contrato para su visto bueno, en la que consten todos los requisitos, entre ellos, el plano de localización.

Así son los tres nuevos centros

Estos tres inmuebles distintos deberán tener salida exterior, una o dos plantas, y serán puestos a disposición por la compañía que se haga con la licitación. El tamaño no podrá ser inferior a 410 metros cuadrados, según recoge el pliego. Además, deberán tener fácil acceso en transporte público, es decir, tener una parada de autobús de Tussam, del metrocentro o del tranvibús como máximo a 500 metros.

Deberán tener además una sala de acogida, otra diáfana que haga las veces de comedor, salón de TV y lugar de encuentro, dos despachos de profesionales, así como habitaciones con camas para 25 usuarios en literas o no, bien en habitaciones de 2, 3 o 4 camas máximo, teniendo en cuenta que 5 de los 25 usuarios serán convalecientes.

También tendrá un office-cocina dotado con electrodomésticos, baños completos con placas de ducha y adaptados y un espacio para lavandería con lavadora, secadora, almacén para ropa y productos limpieza.