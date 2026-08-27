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Los Bomberos de Sevilla intervienen de madrugada en la residencia de mayores de Heliópolis por un incendio causado por un colchón ardiendo

El incendio movilizó a los servicios de emergencia y se resolvió sin heridos ni desalojos de usuarios

Camión de bomberos de la provincia de Sevilla.

Camión de bomberos de la provincia de Sevilla. / JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

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Emma Rocha

Emma Rocha

Un aviso de incendio registrado en esta pasada noche del miércoles en el centro para personas mayores de Heliópolis alertaba a los servicios de emergencia en Sevilla. La residencia para personas de tercera edad se sitúa concretamente en la Calle Padre Mediavilla número 2, en la zona de Heliópolis.

Según han informado desde el servicio de emergencias 112, el aviso a través de llamada se daba a la central alrededor de las 3.30 horas de la madrugada. La persona que realizaba la llamada alertaba de "un incendio ya controlado" en una residencia de la zona y que en ese momento tan solo se presentaba "una gran masa de humo" dentro del edificio, como consecuencia del fuego que se habría formado previamente. Por tanto, aún existía peligro por inhalación de humo para los presentes en el edificio, más aún tratándose de persona de tercera edad en su mayoría.

Tras el aviso, se activó el cuerpo de Bomberos, se movilizaron también servicios sanitarios, y acudieron al lugar del incendio tanto la Policía Local, como la Policía Nacional y la Policía Autonómica. A la llegada de los efectivos, se confirmó cómo el incendio ya se encontraba apagado, aunque se había generado una importante presencia de humo en el inmueble.

Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar han confirmado que no hubo heridos ni personas afectadas como consecuencia del incendio. El cuerpo de bomberos presente en el lugar del suceso confirmaban que el motivo del fuego se originaba en un colchón que salía ardiendo y que no ha habido más daños.

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En cuanto a afectados, una trabajadora fue atendida por inhalación de humo, pero se recuperaba de manera rápida sin más consecuencias. No hubo ningún herido.

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