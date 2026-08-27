Detenido diez días después el autor del tiroteo en el puente de la Barqueta que dejó un herido grave

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla al presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa por el tiroteo registrado el pasado 15 de agosto en las inmediaciones del puente de la Barqueta, donde un hombre resultó gravemente herido tras recibir varios disparos en una pierna.

Según ha explicado Macarena de la Palma, portavoz de la Policía Nacional, los hechos comenzaron cuando el presunto agresor, que circulaba a bordo de un patinete, mantuvo una discusión con la víctima. Tras el enfrentamiento, abandonó el lugar y se dirigió hasta su domicilio.

De acuerdo con la investigación policial, el sospechoso regresó posteriormente a la zona portando un arma larga de fuego con los cañones recortados. Una vez allí, efectuó hasta dos disparos contra la pierna de la víctima, que resultó gravemente herida.

El tiroteo tuvo lugar durante la madrugada en la zona de la Barqueta, una vez cruzado el puente hacia la Isla de la Cartuja, en los alrededores de Isla Mágica y la discoteca ROSSO. Tras los disparos, el herido tuvo que recibir asistencia sanitaria mientras la Policía Nacional se hizo cargo de las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

Detenido diez días después del tiroteo

Las investigaciones desarrolladas por los agentes permitieron identificar al supuesto responsable y localizarlo. Finalmente, la Policía Nacional logró detenerlo apenas diez días después de los hechos.

Durante la operación, los agentes también han conseguido recuperar el arma de fuego presuntamente utilizada en el ataque, una escopeta o arma larga cuyos cañones habían sido recortados.

El detenido está considerado el presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa, mientras continúa la investigación para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el suceso.