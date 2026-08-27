Sucesos
Encuentran el cadáver de una mujer en un trastero de Triana
La investigación policial concluye que el cuerpo encontrado en un trastero del barrio sevillano no presentaba signos de violencia y el fallecimiento pudo deberse a causas naturales
La Policía Nacional ha descartado que la muerte de una mujer cuyo cadáver fue hallado el pasado martes por la tarde-noche en un trastero del barrio de Triana, en Sevilla capital, se produjera de forma violenta. Los investigadores concluyen que el cuerpo no presentaba signos de violencia y apuntan a que el fallecimiento pudo deberse a causas naturales, mientras continúan las actuaciones derivadas del hallazgo.
El cuerpo fue localizado por un vecino que dio aviso después de encontrar el cadáver en el interior del trastero. Tras la llamada, una patrulla de la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar para realizar la correspondiente inspección ocular.
Después de las primeras actuaciones, el Grupo de Homicidios asumió las comprobaciones sobre las circunstancias del fallecimiento. Las pesquisas permitieron descartar posteriormente que existieran signos de violencia en el cuerpo de la mujer.
El cadáver estaba en descomposición cuando fue encontrado
Según la información adelantada por Diario de Sevilla, el cadáver se encontraba ya en proceso de descomposición cuando fue localizado en el trastero del barrio de Triana. Ese fue el escenario con el que se encontraron los agentes desplazados al lugar tras el aviso del vecino.
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