Entrenúcleos suma cada vez más niños pero inicia otro curso sin colegio ni instituto público: Dos Hermanas reclama más centros

Entrenúcleos podría sumar dos nuevos centros educativos en los próximos años. Este enclave entre Sevilla y Dos Hermanas se ha consolidado como uno de los mayores desarrollos residenciales de Andalucía, con 20.000 viviendas proyectadas y un horizonte de hasta 60.000 vecinos. A sus nuevas promociones llegan cada mes parejas jóvenes, matrimonios y familias que empiezan a criar a sus primeros hijos. Ese crecimiento tiene una consecuencia directa: aumenta la necesidad de escuelas infantiles, colegios e institutos. Precisamente, la llegada constante de población infantil pone sobre la mesa una realidad cada vez más evidente: la red educativa del barrio todavía no avanza al mismo ritmo que las viviendas. Esta 'vuelta al cole', Entrenúcleos volverá a afrontarla con una oferta muy limitada dentro de la propia zona, mientras el colegio y el instituto actualmente en construcción no abrirán sus puertas hasta el próximo curso. Y, según las previsiones que maneja el Ayuntamiento de Dos Hermanas, esa nueva oferta "seguirá sin ser suficiente".

Los datos demográficos que maneja el Consistorio apuntan a que la presión sobre la red educativa continuará creciendo a corto y medio plazo. Según Rafael Rey, concejal de Educación, durante los próximos cuatro años "la media de escolarización crecerá de forma progresiva" en Entrenúcleos. Es decir, habrá cada vez más menores en edad escolar. "Con un único colegio vamos justos de plazas, por eso hemos puesto a disposición de la Junta dos nuevas parcelas", explica el delegado socialista a El Correo de Andalucía.

El pasado mes de julio, el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, trasladó esta preocupación por escrito a la consejera de Educación, Carmen Castillo. A través de una carta, solicitó acelerar la ampliación de la oferta educativa y puso a disposición de la Administración autonómica dos suelos municipales para construir un nuevo colegio y otro instituto. De salir adelante, estos centros se sumarían a los dos equipamientos que ya están en obras y se levantarían en otros "puntos estratégicos" de Entrenúcleos para acompañar la expansión del barrio. Nada tiene que ver con el acuerdo de cesión de una parcela de más de 27.000 metros cuadrados al Arzobispado de Sevilla para la construcción de un colegio y un templo moderno en la zona.

Mientras el Consistorio espera una respuesta de la Consejería, la 'vuelta al cole' se acerca y con ella reaparece una realidad cotidiana para muchas familias: los desplazamientos a Montequinto, otros puntos de Dos Hermanas o incluso Sevilla para llevar a sus hijos a clase.

Las distancias, el tiempo al volante o los trayectos en autobús suponen una dificultad añadida para quienes viven, paradójicamente, en una zona con una presencia creciente de niños y adolescentes. De hecho, la demanda ya obligó a reajustar sobre la marcha la planificación de este curso. El pasado mes de mayo, 36 familias de Entrenúcleos se quedaron sin plaza en el centro solicitado para sus hijos de Infantil y trasladaron su preocupación a la Delegación Territorial de Educación, tal como publicó este periódico.

La situación no puede aguantar mucho más así, en dos años habrá un problema. Esto es una prioridad para el barrio Rafael Rey — Concejal de Educación del Ayuntamiento de Dos Hermanas

La respuesta de la Junta fue rápida: el Servicio de Planificación reorganizó la oferta y abrió una nueva línea en el CEIP Olivar de Quintos, uno de los colegios más próximos a Entrenúcleos, para dar cabida a buena parte de las familias afectadas y evitar desplazamientos a centros más alejados. La solución permitió resolver una necesidad inmediata y fue valorada positivamente por el propio Ayuntamiento. "El objetivo es evitar que las familias sufran por la plaza en su barrio y que tengan que hacer desplazamientos para que sus hijos vayan a clase", subraya el concejal de Educación. Con la certeza de que este nuevo colegio "será insuficiente", el alcalde ha ofrecido a la Junta dos suelos de uso educativo para seguir ampliando la red pública. Según explica Rey a este periódico, se trata de una parcela de 18.850 metros cuadrados para un colegio de tres líneas (C3) y otra de 12.707 metros cuadrados para un nuevo instituto de Secundaria.

Desde el Ayuntamiento recalcan que, una vez ofrecidos los suelos, corresponde a la Junta, en el ámbito de sus competencias, "impulsar y ejecutar las actuaciones necesarias para dotar a Entrenúcleos de los nuevos centros educativos que requiere su población". La carta reclama, además, la "finalización urgente y puesta en funcionamiento" del colegio que actualmente está en construcción.

Montequinto y Dos Hermanas, áreas escolares de Entrenúcleos

Un año más, las familias con hijos en Primaria o Secundaria deben escolarizarlos fuera de Entrenúcleos. Según el mapa de áreas de influencia de la Junta de Andalucía, determinadas direcciones del barrio obtienen puntuación por proximidad en centros situados principalmente en Montequinto y otros puntos de Dos Hermanas. El CEIP Olivar de Quintos, el Europa, el Luis Cernuda o el Poetas Andaluces figuran entre los centros públicos que pueden ofrecer puntuación por proximidad a determinadas zonas de Entrenúcleos, siempre en función del domicilio concreto. En Secundaria ocurre algo similar con institutos del entorno de Montequinto, como el Galileo Galilei.

También existe oferta privada fuera del barrio, como el colegio Bienaventurada Virgen María, en Bami, o el Corpus Christi, en la avenida de la Raza. Hay familias que optan por estos centros ante las dificultades para encontrar una plaza pública que se adapte a sus necesidades. En cualquier caso, el problema de fondo se mantiene: el desplazamiento puede superar la media hora en transporte público desde algunas zonas de Entrenúcleos. "La situación no puede aguantar mucho más así, en dos años habrá un problema. Esto es una prioridad para el barrio", advierte el concejal.

Más allá del coche, existen alternativas de transporte público. Las líneas urbanas L5 y L6 conectan Entrenúcleos con Montequinto y Olivar de Quintos (donde también hay una parada de metro) y acercan a los usuarios al entorno de varios centros, entre ellos el CEIP Olivar de Quintos, el Luis Cernuda, el Europa o el IES Galileo Galilei. Sin embargo, no todas las rutas dejan a los alumnos en la puerta y, dependiendo del centro y la parada, parte del trayecto debe completarse a pie durante más de 20 minutos.

Un colegio y un instituto completos para 2027

Las obras del colegio e instituto de Entrenúcleos están afrontando la segunda fase del proceso. Para ello, la Consejería adjudicó actuaciones por 12,4 millones de euros para completar el CEIP Entrenúcleos y terminar el nuevo instituto. En el caso del colegio, la segunda fase, presupuestada en 6,7 millones, permitirá añadir tres líneas de Primaria a las tres de Infantil existentes y configurar un C3 con capacidad para 675 alumnos: 225 de Infantil y 450 de Primaria. El nuevo instituto contará, por su parte, con 240 plazas. Su construcción sufrió un importante contratiempo después de que la primera empresa adjudicataria abandonara las obras cuando se encontraban al 25% de ejecución. La Junta tuvo que resolver el contrato, redactar un proyecto de terminación y volver a licitar los trabajos.

Para el representante municipal socialista, las actuaciones llegan más tarde de lo deseado y el colegio "debería estar en funcionamiento este curso". Rey plantea además que, una vez completado, se estudie ampliar temporalmente el número de líneas del centro para absorber el crecimiento de la demanda "mientras no llega el segundo centro". "Esa sería una solución para que las familias no se queden fuera", advierte.

La Junta, por su parte, defiende que la adjudicación de ambas actuaciones supone un paso decisivo para responder a las necesidades educativas de Dos Hermanas. La propia consejera Carmen Castillo destacó al anunciar las obras que se trata de "un paso clave para que ambos centros sean una realidad y demos respuesta así a unas instalaciones muy esperadas por la comunidad educativa".

Entrenúcleos tendrá así más plazas educativas a partir de 2027 si se cumplen los plazos. La cuestión que plantean ahora las previsiones municipales es si esas plazas crecerán al mismo ritmo que el barrio. Con miles de viviendas todavía por construir y una población especialmente joven, Dos Hermanas quiere que la siguiente fase de la red educativa empiece a planificarse antes de que los nuevos centros abran sus puertas.