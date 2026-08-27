Libertad provisional para el conductor que se dio a la fuga tras el atropello mortal en Carmona

El Tribunal de Instancia de Carmona (Sevilla), a través de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción, que se encontraba en funciones de guardia, acordó este miércoles la puesta en libertad provisional sin medidas cautelares del conductor detenido por el atropello mortal de un varón ocurrido la pasada semana en la autovía A-4, a la altura de Carmona. En esta fase inicial del procedimiento se investigan presuntos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.

La decisión judicial supone que el investigado continuará el procedimiento en libertad, al no haberse acordado medidas cautelares tras su puesta a disposición judicial. La resolución corresponde al juzgado que asumía las funciones de guardia cuando compareció el detenido.

Qué delitos se investigan tras el atropello mortal en la A-4

La investigación se encuentra en una fase inicial y, por el momento, se centra en el análisis de dos posibles delitos: homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Esa calificación es provisional y forma parte de las diligencias que continúan abiertas.

Durante su comparecencia ante la autoridad judicial, el detenido ejerció su derecho constitucional a no declarar. El juzgado hace constar que el investigado optó por acogerse a ese derecho durante la comparecencia.

La decisión de no prestar declaración forma parte de las garantías procesales previstas para cualquier persona investigada y no altera, por sí misma, la continuidad de las diligencias judiciales que permanecen abiertas.

El procedimiento continuará en otra sección del Tribunal de Instancia de Carmona

Una vez adoptada la decisión sobre la situación personal del investigado, el procedimiento continuará su tramitación en la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Carmona.

Esa plaza era la que se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos y será la encargada de continuar con la investigación del caso. A partir de ese momento, las diligencias seguirán su curso dentro del procedimiento judicial abierto.

La resolución conocida se limita a la situación procesal del conductor tras su detención y no pone fin a la investigación. El procedimiento permanece abierto para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que, en su caso, puedan derivarse de ellos.